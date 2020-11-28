خبراء يضعون روشتة لدعم الاقتصاد: اقتناص الفرص والتوجه للطاقة النظيفة أهم الاجراءات لدعم الموارد

مصر بدأت خطوات جادة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

أشاد خبراء الاقتصاد و الأعمال، بما حققته الحكومة المصرية من انجازات في ملف الاقتصاد القومي و الذي ظهرت ترجمته في صورة مؤشرات علقت عليها مؤسسات التصنيف الإئتماني و التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي اذ توقع ان تصل معدلات النمو بنهاية السنة المالية الحالية إلي 3.8% في ظل تداعيات فيروس كورونا التي تعاني منها الأسواق العالمية والناشئة.





واشار الخبراء إلي ضرورة استمرار الحكومة في الاجراءات الاصلاحية واقتناص الفرص و تطويع البيئة الحالية لتكون بمثابة نقاط للانطلاق الاقتصادي من خلال استغلال الأحداث العالمية كالتوجه للاقتصاد الأخضر وفوز مصر ببطولة إفريقيا للأندية للترويج للقطاع السياحي.





استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة





أكد المهندس احمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري يملك فرصا ومستقبلا واعدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات السوق المحلي و من ثم التصدير لدول الجوار العربي والافريقي رغم أزمة فيروس كورونا.





وأشار إلي أن تجربة مصر الرائدة في انتاج الطاقة النظيفة عبر محطة كهرباء بنبان بأسوان وجبل الزيت بالزعفرانة عبر طاقة الرياح، من شانها استهداف انتاج منتجات صديقة للبيئة ومستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكلفة الوقود بجانب تحسين مستوي دخل الفرد وخلق جيل جديدة من الصناعة الصديقة للبيئة والإعتماد علي التكنولوجيا والذكاء الصناعي.





تنمية الصادرات