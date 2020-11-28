خبراء يضعون روشتة لدعم الاقتصاد: اقتناص الفرص والتوجه للطاقة النظيفة أهم الاجراءات لدعم الموارد

خبير يكشف عن مكاسب بالجملة وراء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا
عضو جمعية رجال الأعمال:
عضو جمعية رجال الأعمال:
مصر بدأت خطوات جادة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر
أشاد خبراء الاقتصاد و الأعمال، بما حققته الحكومة المصرية من انجازات في ملف الاقتصاد القومي و الذي ظهرت ترجمته في صورة مؤشرات علقت عليها مؤسسات التصنيف الإئتماني و التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي اذ توقع ان تصل معدلات النمو بنهاية السنة المالية الحالية إلي 3.8% في ظل تداعيات فيروس كورونا التي تعاني منها الأسواق العالمية والناشئة.
واشار الخبراء إلي ضرورة استمرار الحكومة في الاجراءات الاصلاحية واقتناص الفرص و تطويع البيئة الحالية لتكون بمثابة نقاط للانطلاق الاقتصادي من خلال استغلال الأحداث العالمية كالتوجه للاقتصاد الأخضر وفوز مصر ببطولة إفريقيا للأندية للترويج للقطاع السياحي.
استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة
أكد المهندس احمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري يملك فرصا ومستقبلا واعدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات السوق المحلي و من ثم التصدير لدول الجوار العربي والافريقي رغم أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلي أن تجربة مصر الرائدة في انتاج الطاقة النظيفة عبر محطة كهرباء بنبان بأسوان وجبل الزيت بالزعفرانة عبر طاقة الرياح، من شانها استهداف انتاج منتجات صديقة للبيئة ومستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكلفة الوقود بجانب تحسين مستوي دخل الفرد وخلق جيل جديدة من الصناعة الصديقة للبيئة والإعتماد علي التكنولوجيا والذكاء الصناعي.
تنمية الصادرات
ونوه " الزيات" الى أن هناك اهتماما حكوميا بالتوجه لدعم الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة في افريقيا بما يعني دعم الاحتياطي النقدي لقيمة 8 مليارات دولار سنويا في صورة صادرات وهو ما يعني فتح آفاق جديدة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمشاركة في تنمية الناتج المحلي الاجمالي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن عملية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، سيسهم في تحسن تصنيف الاقتصاد المصري في مؤشرات الاعمال ، بالاضافة للتوسع في ملف رواد الاعمال لتحقيق التمكين الاقتصادي.
خطط تسويقية للمبارايات الهامة
وفي نفس السياق طالب محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة، بحسن استغلال الفرص الرياضية لتحقيق عوائد اقتصادية من خلال الترويج للقطاع السياحي لدي الفرق الأجنبية ومشجعيهم داخل الاراضي المصرية؛ معتبرا أن ضرورة وجود منافسة بين شركات البث الفضائي للمبارايات من شأنه تحقيق عوائد مالية واقتصادية و مبيعات تذاكر المشاركة في تلك المبارايات.
وأشار " عبد الرحيم" إلي امكانية مشاركة الشركات الاعلامية في الترويج للقطاع السياحي في فترات المبارايات لتحفيز المشاركين من الوفود الاجنبية في زيارة المعالم السياحية بمصر من خلال برامج اعلامية يتم بثها علي القنوات المحلية و الفنادق و شركات الطيران وغيرها.
وونوه الي إعداد كوادر بشرية مدربة لديها خبرات في كافة الانحاء في القارة ، عائد التذاكر المبيعة من الاستاد هذا بالإضافة الي قيم الرعاية سواء في الاستاد او في القنوات الفضائية او حتي القناة الارضية المسئولة عن البث الارضي.
ولفت " عبد الرحيم" إلى أن تلك المبارايات تعتبر فرصة لزيادة مبيعات شركات المواد الغذائية، كالعصائر والمشروبات الغذائية و المطاعم أيضا، نظرا لاستقبال المشجعين و الراغبين في مشاهدة تلك المبارايات وهو ما يعني دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الاستهلاك وتوفير عوائد لخزانة الدولة في صورة ضرائب ورسوم.