وفاة طبيب الغلابة بالفيوم| الكشف بـ 5 جنيه والعمليات مجانا وساهم فى تشغيل الشباب

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي مركز إطسا بعد وفاة الدكتور سليمان عثمان داوود أستشارى الأمراض الصدرية بمركز اطسا بمحافظة الفيوم عن عمر ناهز الـ 70 عاما، والذى يلقب بطبيب الغلابة، نظرا لأن كشفه كان لايزيد على 5 جنيهات، ومن لا يستطيع سداد 5 جنيهات يتم توقيع الكشف الطبى عليه بالمجان.





يقول أحمد نايف رجل الاعمال بالفيوم والذى كانت تربطه صداقة بطبيب الغلابة رحمة الله عليه : ان الدكتور عثمان داوود كان طبيب بدرجة أنسان ، ووهب كل حياته ومهنته فى الطب لفعل الخير ، وأشهر جمعية خيرية لتنمية المجتمع ، لأقامة مشروعات لتشغيل الشباب من خلال الجمعية .





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ويقول الدكتور ممدوح راغب نقيب أطباء الفيوم : إن نقابة الأطباء بالفيوم تنعى بمزيد من الحزن والاسى وفاة طبيب الغلابة الدكتور حسين عثمان داوود أستشار الامراض الصدرية ، الذى وهب مهنته ووقته وجهده لخدمة أبناء مركز اطسا والقرى الموجودة بها بكشف رمزى لايتعدى الـ 5 جنيهات .

ويضيف وليد أبو سريع من شباب الفيوم ، وكان من الشباب المقربين لطبيب الغلابة ، بأن الفيوم فقدت رجل من رجال الخير بمحافظة الفيوم ، هو الدكتور حسين داوود أستشارى الامراض الصدرية بالمحافظة ، والذى وهب كل حياته للخير ، ويكفى انه الوحيد بمركز اطسا الذى سارع الى التبرع فى أنشاء شبكة للأوكسجين بمستشفى اطسا العام ، والتى انقذت المئات من المرضى ، بدلا من نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، وحرصا على صحتهم و عدم تعرضهم للخطر عند النقل .





ويضيف الدكتور محسن جمعه أمين صندوق نقابة الاطباء بالفيوم ، بان الدكتور حسين داوود طبيب الغلابة ، كانت له مواقف معروفة أيضا عقب أجراء العمليات الجراحية ، فكان يترك لأهل المريض الذى يجرى العملية ، سداد مايقدرون عليه لاجرة العملية والذى لايستطيع فكانت تجرى له العملية الجراحية بالمجان ، بالاضافة الى حبه الشديد للزراعة ، فحول ارضة الى زراعات النباتات العطرية والطبية .