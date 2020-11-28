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روبوت ينجح فى إجراء 1000 جراحة خلال عامين .. شاهد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:21 م
روبوت جراح
روبوت جراح
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ندى رأفت

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرًا يرصد وجود روبرت يدعى " فيرسيوس " ، يعمل جراح، وساعد الأطباء ساهم في إجراء 1000 عملية جراحية بطريقة أسرع وأكثر دقة خلال عامين، في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة .


وأشار التقرير ، إلى أن هذا الروبوت يساعد طبيب النساء في مركز جراحي بمدينة كامبريدج ، حيث إنه أصغر روبوت من الجيل الجديدة، والذي تم تصنيعه من أجل تسهيل عمليات معقدة ، يُطلق عليها " ثقب المفتاح " .


وقال " مارك سلاك " ، كبير الأطباء بمركز CMR الجراحي ، أن النظام الجراحي في الولايات المتحدة يعتبر أكثر الأنظمة تقدمًا على مستوى العالم ، حيث يظل أكثر من 500 طبيبًا ، يتقنون الحد الأدنى من العمليات الجراحية ، وذلك من خلال استخدامهم لروبوت بمعصم مفصلي مثل الإنسان .


وتابع التقرير ، أن فرص الأطباء زادت من إجراء عمليات جراحية من هذا النوع لاستخدام هذا الروبوت ، حتى توصل الروبوت إلى إجراء حوالي 1000 عملية جراحية في عامين ، داخل الولايات المتحدة ، وإيطاليا ، والهند ، وفرنسا ، مشيرًا إلى أن هذا الروبوت يتكون من 3 أذرع روبوتية مُلتوية ، صُممت من أجل تقليد معصم الإنسان ، وتم تزويدها بوحدة تحكم ألعاب الفيديو.


من ناحية أُخرى ، أعلنت منظومة كامبريدج الروبوتية الأمريكية عن "جراحها" الجديد، بعدما أجرى 1000عملية جراحية دقيقة ناجحة، وذلك بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميًا، واعتماده في العمليات الجراحية التي تحتاج للدقة، وخصوصًا بعد أن أثبت جدارته في عمليات الجراحة التنظيرية للأعضاء التي يصعب الوصول إليها بالجراحة العادية .


وأضاف التقرير ، أن يستطيع الروبوت تحسس وإعطاء أدق التفاصيل عن بنية النسيج الذى تجرى عليه العملية، وكاميراته مصممة لوضع صور ثلاثية الأبعاد للتجويفات الداخلية للأعضاء، إلا أن الإشراف على عمله الدقيق يقع على عاتق الجراحين ذوي الخبرة، الذين يراقبون كل خطوة يقوم بها.

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