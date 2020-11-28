10 تخصصات.. صحة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة بقرية المقصبة.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ، اليوم، قافلة طبية شاملة بقرية المقصبة بمركز بلطيم والتى تستمر لمدة يومين.





ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن هذه القافلة تأتي فى إطار حرص مديرية الصحة على تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين، وخاصة القرى البعيدة والأكثر احتياجًا





وأضافت، سلام، خلال بيان لها اليوم، أن القافلة الطبية شملت 10 عيادات في تخصصات الباطنة العامة والأطفال والرمد والجلدية والعظام والنساء والتوليد والجراحة العامة، بالإضافة إلى معمل الدم والأشعة والموجات الصوتية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.





وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلى أنه تم توفير 152 صنفًا من الأدوية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى إجراء حملات التثقيف الصحى والتى تستهدف نشر الوعى الصحى فى مختلف المجالات.





وأوضحت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن مديرية الشئون الصحية تقوم بتنظيم هذه القوافل خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية خلال شهر يناير القادم حتي شهر يونيه 2021م بنطاق محافظة كفرالشيخ.





يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة والخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة، والتي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، وبحسب بيان للمحافظة، إن الخطة تشمل تنفيذ القوافل الطبية خلال الفترة من شهر يناير القادم حتي شهر يونيه 2020م، لافتًا أنه تم اعتماد المذكرة المعروضة من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، المتضمنة جدول القوافل.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن القوافل تنطلق ابتداءً من؛ " يومي 2، 3 يناير 2021 م بقرية شباس الشهداء بإدارة دسوق، ويومي 9، 10 يناير بقرية شباس عمير التابعة لإدارة قلين، ويومي 16 و 17 يناير بقرية طاهر التابعة لإدارة كفرالشيخ، ويومي 23 و 24 يناير بقرية المجد 50 بإدارة الرياض.





وتابع، ويومي 30 و 31 يناير بقرية الكراكات التابعة لإدارة بيلا، ويومي 6، 7 فبراير بقرية الناصرية التابعة لإدارة بيلا، ويومي 13 ، 14 فبراير بقرية ابو سكين التابعة لإدارة الحامول، ويومي 20 ، 21 فبراير بقرية المجد 55 التابعة لإدارة الرياض، ويومي 27، 28 فبراير بقرية الشقة التابعة لإدارة قلين، ويومي 6، 7 مارس بقرية طويلة نشرت التابعة لإدارة قلين، ويومي 13، 14 مارس بقرية الحلافي التابعة لإدارة كفرالشيخ، ويومي 20، 21 مارس بقرية البشاير التابعة لإدارة الرياض، ويومي 27، 28 مارس بقرية 69 التابعة لإدارة الحامول، ويومي 3، 4 ابريل بقرية المقصبة التابعة لإدارة بلطيم، ويومي 10، 11 ابريل بقرية وقف قبلي التابعة لإدارة مطوبس، ويومي 17، 18 ابريل بقرية 83 التابعة لإدارة الحامول، ويومي 24، 25 ابريل بقرية ابو ريا التابعة لإدارة الرياض، ويومي 4، 5 مايو بقرية ام القري التابعة لقرية الرياض، ويومي 8، 9 مايو بقرية المنشية المصري التابعة لإدارة سيدي سالم، ويومي 18، 19 مايو بقرية سنتماي التابعة لإدارة كفرالشيخ، ويومي 22، 23 مايو بقرية الكشاكوه التابعة لإدارة بيلا.





وأضاف، ويومي 29، 30 مايو بقرية الدعاء التابعة لإدارة بلطيم، ويومي 5، 6 يونيه بقرية الفيروز التابعة لإدارة الرياض، ويومي 12، 13 يونيه بقرية المرازقة التابعة لإدارة قلين، ويومي 19، 20 يونيه بقرية ابو دراز التابعة لإدارة فوه، ويومي 26، 27 يونيه بقرية النوري التابعة لإدارة سيدي سالم ".





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي التخصصات المشاركة بالقوافل الطبية والتي تتضمن؛ " الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية، الرمد، العظام، الأسنان"، مؤكدًا اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بنطاق المحافظة، وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة.







