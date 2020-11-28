ليلة رياض محرز.. مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية فى الدوري الانجليزي

اكتسح مانشستر سيتي بيرنلي بخمسة اهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي.





افتتح الجزائري رياض محرز التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف النتيجة للفريق بهدف ثان في الدقيقة ٢٢.





وفي الدقيقة ٤١، أحرز الفرنسي بنجامين ميندي الهدف الثالث لمانشستر سيتي لينتهي النصف الأول من المباراة بثلاثية نظيفة.





وأحرز فيران توريس الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة ٦٩، قبل أن يعود رياض محرز ليسجل الهاتريك والهدف الخامس.





وبهذه النتيجة، ارتفع وصيد مانشستر سيتي للنقطة ١٥ في المركز الثامن, فيما توقف رصيد بيرنلي عند ٥ نقاط في المركز السابع عشر





وأعلن جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه كالتالي :





حراسة المرمى : إيديرسون مورايش





الدفاع : كايل ووكر – روبين دياش – جون ستونز – بينجامين ميندي.





الوسط: رودريجو – دي بروين – جوندوجان





الهجوم: جابرييل جيسوس – فيران توريس – رياض محرز





ويغيب عن فريق مانشستر سيتي العديد من النجوم للإصابة، وهم سيرجيو أجويرو وفرناندينيو وبنجامين ميندي.





واقيمت المباراة بين مانشستر سيتي وبيرنلى في تمام الساعة الخامسة مساء واذعيت المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 2 بتعليق خليل بلوشي.





وعاد فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، المدير الفني إلى طريق الانتصارات في الدورى الإنجليزي والمنافسة على حصد اللقب بعد الهزيمة القاسية أمام فريق توتنهام الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد على الرغم من تحقيقه الفوز في آخر لقاء بدورى أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف دون رد.





ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد أولمبياكوس فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.













ويحتل فريق بيرنلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 5 نقاط، حيث لعب 8 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر 5 لقاءات وتعادل في مباراتين.





ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 21 نقطة حتي الان .





ويستضيف فريق ايفرتون منافسه ليدز يونايتد، ويلعب فريق وست بروميتش أمام شيفيلد يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة .