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برلمان

برلمانية: زيارة الرئيس السيسى لجنوب السودان ناقشت العديد من الملفات والقضايا الهامة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:48 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة جنوب السودان الشقيقة، مؤكدة على أهمية هذه الزيارة التى تؤكد على متانة وقوة العلاقات المصرية الجنوب سودانية على المستوى الرسمى والشعبي.

وأوضحت "درويش"-فى بيان لها- أن هذه الزيارة تاريخية فهي تعد الزيارة الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان، لافتة إلى أن هذه الزيارة تأتى فى توقيت هام لما تمر به المنطقة من عدم استقرار، مشيرة إلى أن هذه الزيارة سوف تناقش العديد من الملفات والقضايا الهامة منها تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.

وأضافت النائبة، أن الزيارة ناقشت زيادة النشاط الاقتصادى فى جنوب السودان ومساهمته مصر فى جهود التنمية ونقل الخبرات وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين و التعاون فى مجالات الزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة.

وتابعت درويش، أن هناك الكثير من الروابط والشواغل المشتركة بين القاهرة وجنوب السودان، وان هناك ترابطا تاريخيا بين البلدين،ويوجد مصير مشترك بين الشعبين الشقيقين.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان، وكان الرئيس سلفا كير في استقباله بمطار جوبا الدولي.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
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