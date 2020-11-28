فرنسا تهدد تركيا: إما التخلي عن المرتزقة أو العقوبات

هددت فرنسا، اليوم السبت، تركيا بفرض عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، في حال لم تعمل على إخراج المرتزقة والإرهابيين من إقليم كاراباخ.





وقال وزير الدولة الفرنسي لشئون الخارجية، جان باتيست ليموان، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأرمنية يريفان إن الإعلان الأرمني-الأذربيجاني-الروسي الثلاثي بشأن وقف إطلاق النار في كاراباخ لا يشمل عدة قضايا ملحة، لاسيما قضية المرتزقة في منطقة النزاع.





وأضاف: "تتألف الوثيقة التي تم التوقيع عليها في التاسع من نوفمبر من تسع نقاط لكنها لا تشمل عددا من العناصر، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسلحين السوريين وإخراجهم من المنطقة، والتفاوض بشأن وضع قره باغ المستقبلي، كما ثمة مسائل متعلقة بالأمن والاستقرار، ولذلك من المهم مواصلة المحادثات ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأعرب الجانبان الأرمني والأذربيجاني عن رغبتهما في ذلك أيضا".





وشدد ليموان على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من "سمى الأمور بأسمائها" وتحدث علنا عن نقل تركيا مرتزقة إلى كاراباخ، مضيفا أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية في سبيل إخراج المسلحين من الإقليم المتنازع عليها وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد.





وذكّر الوزير بأن فرنسا والرئيسين المشاركين الآخرين لمجموعة مينسك (وهما روسيا والولايات المتحدة) بذلت قصارى الجهد من أجل وقف القتال، لكن ثلاث محاولات لإعلان هدنة إنسانية لم تتوج بنجاح.





وتبادل الجانبان الأرمني والأذربيجاني في نزاع كاراباخ الاتهامات باستغلال مسلحين أجانب في القتال، وأكدت عدد من الدول منها فرنسا وروسيا وجود مرتزقة من سوريا ودول أخرى في الإقليم المتنازع عليه.



