نائب المحافظ تستجيب لشكاوى الأهالي بسبب كوبري مشاة متهالك بقليوب ..صور

قامت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية بجولة تفقدية بقليوب والاستجابة لشكوى أهالي قرية سنديون بشكوى للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لإنقاذهم من كارثة إنسانية بسبب فك كوبرى المشاه وتركه بدون أجناب مما يعرض حياه للمواطنيين للموت.

وتفقد نائب المحافظ أعمال كوبرى المشاة ميدانيا وتم تكليف رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع مسئول هيئة الطرق والكبارى بالقليوبية لوضع جانبي كوبرى المشاة حرصا علي صحة وسلامه المواطنين لحين الانتهاء من اعمال التطوير وتنظيف منطقة الكوبرى وإزالة الاتربة وتمهيد الطريق للمارة.

من ناحية اخري شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إزالة عقار بقرية السفاينة بمدينة طوخ مكون من خمسة طوابق على طريق مصر الاسكندرية الزراعي.

وكان العقار قد شهد حدوث ميل نتيجة هبوط في الأساسات من الجهة القبلية مما شكل خطورة داهمة وصدر له قرار إخلاء وهدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حتى منسوب سطح الأرض لوجود خطر داهم على الأرواح واحتمالية الانهيار المفاجئ.

وقد قام الهجان بالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية للبدء في أعمال الإزالة ، حيث تم عمل غلق جزئي لطريق مصر إسكندرية الزراعي لمدة ساعتين فجر اليوم حتى انتهاء أعمال الإزالة .

وكان محافظ القليوبية قد اعلن إنهاء أعمال تطوير وصيانة كوبري كفر الجزار بعد الانتهاء من أعمال رصفه لافتتاحه أمام حركة السيارات مساء اليوم السبت بعد الإنتهاء من بعض الأعمال البسيطة والتي تمثلت في دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.

وقال الهجان إنه تم الانتهاء من أعمال تغطية سطح الأسفلت بمادة "استيل جارد" وهي مادة أمريكية الصنع تعطي السطح لمعة، كما تحافظ علي الأسفلت من عوامل الجو حيث تعطي عمر أطول للأسفلت.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والإنكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.