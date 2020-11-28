ضبط 11 متهمًا و34 قضية تموينية في حملة بأسوان

شنّت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في الشارع الأسوانى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 34 قضية تموينية شملت ضبط 4 مخالفات مخابز بلدية، و4 استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمي، و13 عدم الإعلان عن الأسعار، و11 عدم حمل شهادة صحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم إلقاء القبض على 11 متهما وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن 4.500 كيلوجرام، وتحرر المحضر اللازم ، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





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وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.





وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.





كانت قد نظّمت مديرية الشئون الصحية بأسوان الدورة الأولى لأساسيات تكنولوجيا المعلومات IT essentials , وذلك لفريق الميكنه بمراكز معلومات المديرية الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها .





وتشمل الدورة أساسيات التعامل مع الهاردوير والسوفت وير وأعمال الشبكات والأمن المعلوماتي , وأشرف كل من فوزي سيد , ومحمد سيد , وعامر سليمان , ومصطفي أمين حيث استمرت فعاليات الدورة لمدة أسبوعين , وذلك بمقر مركز التدريب التابع للمديرية .





ويأتى تنفيذ هذه الدورات فى إطار الاستعداد لمشروع التأمين الصحى الشامل ، وتأكيدًا لسعي مديرية الشئون الصحية بأسوان لتطوير الأداء الوظيفي وزيادة المهارات الفنية المتخصصة اللازمة للعاملين بالمديرية وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان , وإشراف الدكتور مينا مراد مدير مركز معلومات المديرية .