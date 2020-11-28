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فن

يا نبطشي.. أحمد فهمي يسحب اعتذاره لـ شيكابالا| شاهد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:28 م
أحمد فهمى وشيكابالا
أحمد فهمى وشيكابالا
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
أزمة جديدة نشبت بين الفنان أحمد فهمي ولاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا حيث قرار الأول التراجع عن اعتذاره لـ شيكا بعد انتقاده من قبل بعض جماهير النادي الأهلي. 

وقرر أحمد فهمى أن يهاجم شيكابالا مجدد بعد تداول صورة للأخير غير لائقة.

وكتب أحمد فهمى من خلال صفحته على الفيسبوك قائلا: "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا، الستوري بتاعته حالا، حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشيلني من عنده، الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقى ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كدة وتعمل كده، فك كدة ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نبطشي"  

وأرفق فهمي في منشوره صورة نشرها شيكابالا عبر خاصية القصص المصورة على حسابه بموقع إنستجرام.

وكان النادي الأهلي حقق النجمة التاسعة بعد الفوز على الزمالك 2 /1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يا نبطشي.. أحمد فهمي يسحب اعتذاره لـ شيكابالا| شاهد
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