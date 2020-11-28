نمبر وان الحقيقي.. قصة كفاح طفل الليمون الأشهر على فيسبوك| فيديو

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يستيقظ أحمد في الساعة السادسة صباحًا، ويخرج من منزله البسيط الذي يبدو أقل كثيرا من المتواضع، من طوب الأبيض ويعلو سطحه بعض الاخشاب التي لا تحمي من برد الشتاء أو من حرارة الشمس في الصيف، يستأجره بحوالي 400 جنيه ليؤوى اسرته، فالأسرة تتكون من 10 أفراد وهم عائلته المكونه من شقيقه الأكبر وزوجته وأطفاله، واشقائه الصغار بين 3، 5 أعوام.





وبسؤاله عن والديه، صمت قليلًا واغرورقت عيناه الضيقة بالدموع، وتملك الحزن من وجهه، وقال بأنفاس متقطعه «ابويا وأمي ماتوا من سنتين في حادثة».





بالرغم من صغر سنه وحجمه إلا أنه رب المنزل لمساعدة اشقائه الصغار، فهو يبيع الليمون منذ حوالي عام وذلك عقب انتقاله من مدينة الإسماعيلية وصولًا إلى البحيرة للبحث عن قوت يومه، ويسترزق بـ 50 جنيها في اليوم الواحد.





«عايز بيت أتاوى فيه انا واخواتي»، بكلمات بسيطة وتلقائية تمنى أحمد الشهير بـ طفل الليمون بأن يمتلك منزلا، مستكملا أمنيته بأنه يريد يستكمل تعليمه هو وإخوته الصغار.