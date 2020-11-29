دراسة تكشف عن نظام غذائي يطيل العمر

يعود سر متوسط ​​العمر المتوقع إلى حد كبير إلى النظام الغذائي، لكن هذا لا يعني حرمان نفسك من الأطعمة اللذيذة، في الواقع ، فإن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​"الخضراء" تحزم براعم التذوق ويقال إنها تعزز صحة القلب، وتخفض نسبة الكوليسترول، فضلًا عن تعزيز طول العمر.

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تفاصيل حمية البروتين السحري .. ينسف الوزن بسرعة ووفقا لموقع "express"، إن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الذي يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور و زيت الزيتون والبيض والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان المحدودة، وقد يكون النظام الغذائي المتوسطي الأخضر أفضل، أجريت دراسة كبيرة على الفوائد الصحية لاتباع هذا النوع من النظام الغذائي الذي يتضمن وزنًا أقل ونسبة كوليسترول أقل وصحة القلب. هل يمكن أن يكون النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​هو المفتاح لزيادة طول العمر.





قد يكون اتباع نظام غذائي متوسطي أخضر ، يحتوي على المزيد من المواد النباتية والقليل جدًا من اللحوم أو الدواجن الحمراء، أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي من النظام الغذائي التقليدي للبحر الأبيض المتوسط.









يرتبط نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الغني بالأطعمة النباتية بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ويشكل حاليًا العمود الفقري للإرشادات الغذائية لدرء أمراض القلب التاجية.





يُعتقد أن تأثيره مرتبط بارتفاع المدخول الغذائي من البوليفينول والفيتوستيرول والدهون "الصحية" والألياف وانخفاض تناول البروتين الحيواني





في دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ، تم التحقيق في آثار النظام الغذائي المتوسطي الأخضر على مخاطر استقلاب القلب.





لاحظت الدراسة: "بالنسبة للتجربة السريرية العشوائية الموازية لـ DIRECT-PLUS ، قمنا بتخصيص الأفراد المصابين بالسمنة البطنية / عسر شحميات الدم 1: 1: 1 إلى ثلاث مجموعات غذائية: التوجيه الغذائي الصحي (HDG)، والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​والأخضر ، جنبًا إلى جنب مع الجسم البدني.





كانت الأنظمة الغذائية المتوسطية مقيدة للطاقة بشكل متساوٍ وتضمنت 28 جرامًا من الجوز يوميًا.

















تضمنت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أيضًا الشاي الأخضر (ثلاثة إلى أربعة أكواب في اليوم) ومخفوق البروتين النباتي Wolffia globosa ، والذي استبدل البروتين الحيواني جزئيًا.

















حقق كلا النظامين الغذائيين المتوسطيين فقدانًا مماثلًا للوزن لمجموعة HDG ، لكن مجموعة البحر الأبيض المتوسط ​​الخضراء كان لديها انخفاض أكبر في محيط الخصر (8.6 سم) مقارنة بمجموعات البحر الأبيض المتوسط ​​ومجموعة HDG.





حققت مجموعة البحر الأبيض المتوسط ​​الخضراء انخفاضًا أكبر في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وقراءة ضغط دم انبساطي أقل في أقل من 6 أشهر."





وخلصت الدراسة إلى أن حمية البحر المتوسط ​​الخضراء ، المكملة بالجوز والشاي الأخضر والمانكاي وأقل في اللحوم والدواجن ، قد تضخم التأثيرات المفيدة للقلب العضلي لنظام البحر الأبيض المتوسط.





وجد الباحثون من جامعة بن جوريون في النقب في بئر السبع بإسرائيل أن أولئك الذين يتبعون كلا النوعين من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​فقدوا وزنًا أكبر: أخضر متوسط ​​6.2 كجم ؛ البحر الأبيض المتوسط ​​5.4 كجم ؛ رجيم صحي 1.5 كجم.





محيط الخصر وهو مؤشر على انتفاخ الحجاب الحاجز الضار المحتمل تقلص بمتوسط ​​8.6 سم بين أولئك الذين يتبعون حمية البحر المتوسط ​​الخضراء مقارنة بـ 6.8 سم لمن يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​و 4.3 سم لمن يتبعون حمية صحية.





حققت مجموعة النظام الغذائي الأخضر المتوسط ​​انخفاضًا أكبر في الكوليسترول "الضار" منخفض الكثافة بمقدار 6.1 مجم / ديسيلتر ، أي ما يقرب من 4 %.