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فن

قالوا لـ صدى البلد|عاصي الحلاني يكشف أسباب اتجاه النجوم إلى البيزنس.. مادلين طبر: "الوجه الآخر" يناقش قضايا مهمة من المجتمع

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.


عاصي الحلاني يكشف أسباب اتجاه النجوم إلى البيزنس الخاص

كشف الفنان عاصي الحلاني عن أسباب اتجاه النجوم إلى البيزنس الخاص، وخصوصا في الفترة الماضية.


وقال في تصريحات لـ صدى البلد:": لاشك أن هناك العديد من النجوم اتجهوا لاعمال خاصة بجوار عملهم بالفن وكثير منهم نجحوا في ذلك وهذا شيء جيد في ظل المتغيرات المتتالية، والفنان له متطلبات كثيرة مثل كل الناس،  والمهم الا يتاثر فنه لان التواجد والحفاظ علي النجاح صعب جدا.


وكان الفنان عاصي الحلاني قد كشف عن طريقة دعمه لابنه "الوليد" في مشواره الفني.


وقال عاصي الحلاني لـ صدى البلد: الوليد ابني يمتلك صوتا رائعا، واقدم النصيحة وكل الدعم لاقتناعي بموهبته لانها الاساس وقدمت له مؤخرا عملا بعنوان "قالتلي" كلماتي وألحاني وحقق نجاحا رائعا.


مادلين طبر: 
مسلسل الوجه الآخر يناقش قضايا مهمة من واقع المجتمع

عبرت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل " الوجه الآخر " الذي عرض مؤخرا أمام ماجد المصري .

وقالت مادلين طبر، لصدى البلد: إنني فؤجئت بأن قصة المسلسل من تأليف ماجد المصري، ووجدت أن العمل مكتوب بشكل احترافي ومرتب بشكل جذبني خاصة أن العمل من واقع مجتمع وناقش عدد كبير من القضايا التي تهم المشاهد".

وأضافت : لم تكن المرة الأولي التي تجمعني به خاصة أننا قدمنا سويا مسلسل لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006 وكنت أقدم شخصية راقصة فى فترة الحرب العالمية الأولى.

عمرو الشاذلي لـ"صدى البلد": سعيد بالتعاون مع أدهم النابلسي ونجاح أغنية حان الآن

عبّر الملحن والمطرب عمرو الشاذلي عن سعادته بالتعاون مع الفنان أدهم النابلسي في أول أغنية له باللهجة المصرية.

قال عمرو، في تصريح لـ "صدى البلد": سعيد جدًا بالتعاون مع الفنان أدهم النابلسي، وجميع فريق عمل أغنية "حان الآن" كما إني سعيد بالنجاح الذي حققته في وقت قصير جدًا حيث إحتلت التريند في جميع بلاد الوطن العربي".

مراد مكرم: 
النجوم يتعرضون للتنمر عبر السوشيال ميديا بسبب عدوانية الناس

حلّ الفنان مراد مكرم، ضيفًا على موقع "صدى البلد" من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الاكيل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

كشف مراد مكرم ان سبب تعرض النجوم للتنمر والانتقادات عبر سوشيال ميديا لان اخلاقيات المجتمع تغيرت كثيرا واصبحت الناس اكثر عدوانية ويفجرون طاقتهم السلبية بهذه الطريقة.

وكشف  عن أنه سيخوص تجربة الغناء ولكن بطريقة مختلفة مع الشاعر والملحن مدحت الخولي ، مشيرًا إلى أنه أولى تجاربه الغنائية. 

وقال مراد مكرم إنه سيقدم الأغاني ليس بطريقة طربية ولكنه سيقوم بسرد قصص ومواقف إنسانية منها أغنية: "انا غبي" . 

فرصة للاسترخاء.. أحمد مجدي يروي لـ صدى البلد نشاطاته في الحجر المنزلي لكورونا

كشف الفنان أحمد مجدي عن التغيرات التى حدثت له خلال فترة الحجر المنزلي لكورونا، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" أن تلك التجربة تحتاج إلى وقت لكى يمر منها، ولفت إلى أنها أعطته فرصة للإسترخاء، ومراجعه ما فاته، منوها أنه قام بعمل مجموعة من الأشياء التي كان يؤجلها منذ فترة طويلة كالقراءة والإهتمام بالموتوسيكل الخاص به. 


عصام السقا: 
تامر حسني طيب وأمير كرارة محب للجميع

قال الفنان عصام السقا عن دعمه من عدد من الفنانين مثل محمد هنيدى: "أنا سعيد بإشادة هنيدى، وكنت فى حالة كبيرة من السعادة لما كتبه هنيدى عبر صفحته الرسمية عنى".


وأضاف السقا، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، عن تجربته مع تامر حسنى وأنه قدم عملا فنيا معه: "تامر حسنى طيب جدا، ويحب الجميع، ويخدم على كل ممثل ويساعده، ودمه خفيف جدا". 

وعن تجربته مع أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" قال: "كرارة محب للجميع ويتمنى الخير لكل الناس".
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