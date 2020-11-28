غدا.. مجلس الشيوخ ينظر لائحته الداخلية وسط توقعات بدوامها باستمرار انعقاد الجلسات العامة حتى يوم الاثنين.. والأمين العام يكشف تفاصيل اجتماعها الأخير

أمين مجلس الشيوخ:

292 مادة في لائحة المجلس.. وإرسالها للأعضاء الليلة





محمود بكري:

لجنة إعداد لائحة الشيوخ استمعت لمقترحات أعضاء المجلس





أمل رمزي:

لائحة الشيوخ لن تخرج إلا بصيغة منضبطة ومتوافقة مع الدستور









استمر العمل على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لأكثر من شهر وذلك بعد عقد الجلسة الأولي لمجلس الشيوخ وإعداد لجنة خاصة لمناقشة مشروع اللائحة ثم صياغتها ثم وضع المقترحات الأخيرة ، وقد حضر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لإبداء ملاحظتهم علي بعض، مواد لائحة مجلس الشيوخ: وهم محمود بكري ، هشام الحاج علي، محمد فهمي صالح ، محمود سامي، كامليا صبحي ، وأحمد أبو هشيمة بالاضافه للدكتور ياسر الهضيبي.





وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وهيئة مكتب المجلس، سيؤول لهم قرار ارسال مشروع لائحة مجلس الشيوخ- عقب إقرارها فى الجلسة العامة- إما لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء.





وأشار عقب انتهاء اجتماع اللجنة المكلفة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ مساء اليوم إلى أن اللجنة تلقت نحو 25 اقتراحا بالتعديل من الأعضاء ،وتم العدول عن معظمها باستثناء 5 مقترحات تم مناقشتها ودراستها ،’وتم التوافق بين بعض أصحاب هذه المقترحات للعودة إلى النص الذى استقرت عليه اللجنة وفقا لصياغتها النهائية .





وقال "إسماعيل "إن التقرير سيتم ارساله وتوزيعه على النواب مساء اليوم، عبر الواتس أب ،وذلك ليتمكنوا من مراجعته قبل انعقاد الجلسة البرلمانية غدا فى العاشرة صباحا.





واستطرد قائلا : "راعينا ضبط الصياغات النهائية، وسيتم توزيع تقرير اللجنة متضمنا المقترحات الواردة من أعضاء المجلس والمواد فى صياغتها النهائية على النواب".





وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بجواز انعقاد المجلس خارج العاصمة، قال الأمين العام أن هذه اللجنة تم تأجيل البت فيها للجلسة العامة ،ولاسيما أن الدستور ينظم هذه المسألة.





وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، إنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اليوم ونأمل أن تنتهي غدا مناقشتها فى الجلسة العامة، مؤكدا أن هناك 25 نائب قدموا مقترحات على اللائحة وحضر منهم اليوم خمس أعضاء وتم التوافق على مقترحاتهم.





وتابع الامين العام عقب إنتهاء الإجتماع، أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مادة وتم اخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهي المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.









وقال الأمين العام، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي حذف المادة، مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.









واضاف الامين العام، ان مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ سيتم توزيعه الليلة على جميع الأعضاء من خلال تطبيق الواتس أب وأيضا تقرير لجنة إعدد اللائحة.









وقال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، استمعت إلي المقترحات التي تقدم بها في شأن مشروع قانون اللائحة وتم الأخذ ببعضها وفي مقدمتها تعديل المادة الأولي بإضافة ما يفيد بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، والتي تتسق أيضا مع ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة.





وأضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة تضمن النص على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته المقررة في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، إلا أن التعديل المقدم منه كان يترأي حذف كون المجلس أحد غرفتي البرلمان باعتبار أنه لم يتم النص علي ذلك دستوريًا أو قانونيا، مع إضافة ما يفيد بأن المجلس يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية إلي نهاية المادة، لكن اللجنة اخذت بالفقره الثانية فقط مع الابقاء علي كونه أحد غرفتي البرلمان انطلاقا مع أن ذلك معمول به عالميا وليس هناك أي شابه في ذلك.









وتابع بكرى، أن هناك مقترحا آخر مهم تم الأخذ به حيث تعديل مسمي الباب الخامس من (طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة) إلي (الرقابة البرلمانية)، وذلك منوع من تفعيل لدور المجلس الرقابي وفقا لما استقر إليه الدستور والقانون.





ومن جانبها أكدت النائبة امل رمزي عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة اعداد اللائحة النهائية، ان اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة وكذلك المقترحات المرسله من الأعضاء علي مشروع اللائحة لتكون جاهزه للمناقشة والرد عليها في الجلسه العامه غدا الاحد المخصصة لمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ.





وأضافت رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بان الاجتماع شهد مناقشات واسهامات كبيره من عدد من الأعضاء وناقشت اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، علي 6 مواد من مواد اللائحه ال 293 وكذلك مقترحات الأعضاء وتمت الموافقه على بعضها والتمسك ببعض الصيغ الوارده بمشروع اللائحه للوصول الي افضل صيغه قانونيه ودستوريه لتخرج اللائحه في صيغتها النهائيه متوافقه مع الدستور.





وتابعت رمزي بأن لائحة مجلس الشيوخ حددت الاختصاصات وواجبات الأعضاء وهيكل اللجان ولن تخرج من المجلس الا بصيغه منضبطه ومتوافقه مع الدستور وسيكون هناك دور كبير لمجلس الشيوخ في المرحلة القادمه وهناك علاقة تكامل بين غرفتي البرلمان مجلس النواب ومجلس الشيوخ لاثراء الحياة النيابية في المرحلة القادمة.





ويأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الاعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة.





وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.





وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.