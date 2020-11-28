قُرب المليون × 24 ساعة.. العالم يسجل ارتفاعا جنونيا في إصابات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن تسجيل 747,082 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى منذ بداية تفشي الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي.





وقالت الصحة العالمية إن أغلب الإصابات التي تم تسجيلها خلال يوم أمس كانت في أمريكا الجنوبية بأكثر من 405 آلاف إصابة، وأوروبا بأكثر من 236 ألف إصابة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأشارت الصحة العالمية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة حول العالم بلغ حتى الآن 61,2 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة.



