ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تركت الأهلي عشان الطموح.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية إلى رمضان صبحي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:39 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن لاعب نادي بيراميزا رمضان صبحي، ترك النادي الأهلي قبل شهرين من البطولة؛ مُرددًا: «ساب الأهلي علشان الطموح.. ولا طموح ولا فلوس تعوض لحظة رفع كأس البطولة». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب في صفوفه؛ موضحًا أن النادي الأهلي مطالب بدعم صفوفه قبل كأس العالم للأندية المقامة في قطر في فبراير القادم.

وأشار "موسى"، إلى أن النادي الأهلي سوف ينافس على كأس العالم للأندية وسوف يحصل عليها ان شاء الله. 

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. 

الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب. 

فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.

بدأت المباراة بضغط من الأهلي بحثًا عن هدف مبكر وكان له ما أراد بعد عرضية من ركنية نفذها علي معلول ليحولها عمرو السولية برأسية إلى الشباك البيضاء ويمنح الأهلي هدفًا في الدقيقة الخامسة.

قبل هدف الأهلي اكتشف الأهلي ضعف دفاعي في الجبهة اليسرى للزمالك ليرسل أجايي تمريرة خلف إسلام جابر إلى حسين الشحات الذي انفرد وسدد كرة أبعدها أبو جبل إلى ركنية تقدم بها الأهلي.

بعد الهدف تراجع الأهلي للخلف وضغط الزمالك بقوة، حتى نجح محمود شيكابالا في استغلال مهارته وتقديم لقطة من العزف المنفرد تخلص خلالها من دفاع الأهلي وأطلق قذيفة بيسراه عانقت الشباك وسط مشاهدة الشناوي في الدقيقة 31.

وفي آخر دقائق الشوط الأول كاد الأهلي أن يستعيد تقدمه بعرضية من حسين الشحات الذي راوغ إسلام جابر بمهارة وأرسل عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى حمدي فتحي الذي حول الكرة بالرأس لكنها ذهبت إلى موضع تمركز أبو جبل.

ونظم الأهلي هجمة من عمل جماعي رائع في الدقيقة 54 انتهت بعرضية أرضية من علي معلول إلى حسين الشحات المنفرد تمامًا بالشباك لكن لاعب الأهلي ضرب القائم لترتد الكرة إلى محمود علاء الذي أبعدها إلى ركنية.

ورد الزمالك في الدقيقة 65 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها هذه المرة القائم الأيسر للنادي الأهلي بعد أن مرت الكرة من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 87 أرسل محمد مجدي أفشة قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت من الجميع وعانقت شباك الحارس محمد أبو جبل لتعلن عن تقدم الأحمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. خناقة شوارع بين لاعبي الاهلي والزمالك عقب مباراة نهائي القرن

ناقد رياضي: جملة "الزمالك لعب والأهلي كسب" ظالمة لبطل أفريقيا

أحمد موسى: هدف شيكابالا عالمي .. بس جول قفشة بـ 3.5 مليون دولار

مفاجأة القمة.. أحمد موسى: كاسونجو كان يلعب لصالح الأهلي

بعد قطعها بث نشيد مصر الوطني| أحمد موسى يفضح beIN Sport القطرية

تعليق مدحت شلبي على هدفي شيكابالا وقفشة في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

بعد واقعة جماهير أهلاوية ضد شيكابالا| الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

موقفى منك لن يتغير.. أحمد فهمى يوجه رسالة قوية لـ شيكابالا بشأن صورة مهينة

بعد قطعها بث نشيد مصر الوطني| أحمد موسى يفضح beIN Sport القطرية

لو بلعب بصندل كنت جبت جون.. مدحت شلبي مهاجما مروان محسن

رد وزير الشباب على تجاهل قناة بي إن سبورتس إذاعة السلام الوطني خلال نهائي القرن

بدر بانون: توجت بأول بطولة مع الأهلي دون مشاركة في مباريات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة تشير إلى الإصابة بـ قرحة المعدة .. تعرف عليها

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%