انطلاق مسابقة المراسل التلفزيوني في اقتصاد منزلي حلوان

اعلنت ادارة النشاط الثقافي بكلية اقتصاد منزلى بجامعة حلوان عن اقامة مسابقة المراسل التلفزيونى ، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية.





وأوضحت إدارة رعاية شباب كلية الاقتصاد المنزلى و اتحاد الطلاب بالكلية أنه على من يرغب بالانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة فى المسابقات التى تنظمها إدراج إسمه فى رعاية الشباب بالكلية لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب.





وقد اوضحت الكلية بعض الشروط التى يجب على المتسابق العمل بها اثناء مشاركته فى المسابقة وهى كتالى :





-تخيل نفسك مراسل تلفزيونى او اوذاعيآ او رقميآ وصناعة تقرير مصور او اذاعيآ فى اى من المجالات التالية المشروعات الثقافية او الرقمية او الرياضية او الفنية الاجتماعية فيما لا يتجاوز عن 3 دقائق .









- تقديم العمل على CD ويتم تسليمه يوم 17/12/2020





- مراعاة الجوانب الفنية التقرير (التصوير - جودة الصوت - المونتاج - الاخراج )





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يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.













وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.





وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.



