أتلتيكو مدريد يفوز على فالنسيا 1 - صفر ويزاحم على صدارة الليجا





هدف المباراة الوحيد لـ أتلتيكو مدريد أحرزه لاتو لاعب فريق فالنسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79، ليتسبب في خسارة الخفافيش لنقاط المباراة الثلاث.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 23 في المركز الثاني، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز العاشر.





ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط خلف بايرن ميونخ الألماني صاحب الصدارة والذي تأهل لدور الـ 16.





وتعادل أتلتيكو مدريد مع لوكوموتيف الروسي سلبيًا بدون أهداف، الجولة الماضية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فاز فريق أتلتيكو مدريد على فالنسيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم" لا ليجا" موسم 2020-2021.