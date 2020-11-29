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رياضة

الونش يخضع لمسحة طبية جديدة استعدادا للعودة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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ملك موسي
خضع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة اليوم في بلدته بمحافظة الشرقية.

يأتي هذا للوقوف على تطورات حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وغاب اللاعب عن الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب إصابته بكورونا، وخضع اللاعب لمسحتين من قبل وجاءت نتيجتهما إيجابية.

وفي حالة سلبية المسحة الأخيرة للاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة  للوقوف على حالته قبل الانتظام في تدريبات الفريق.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.


وتعد مباراة أمس، الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وأدار المباراة بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏


وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددًا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.


وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة أمس
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