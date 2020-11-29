جامعة كفر الشيخ تنظم اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال .. اليوم

ينظم نادي ريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد ، اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال بالجامعة والذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بأهميتها لتدريب "150" طالب من طلاب جامعة كفرالشيخ في قاعة السيمنار بكلية الحاسبات والمعلومات.





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يتم التنظيم تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و إشراف الدكتور أحمد قدري مدير نادي ريادة الأعمال والدكتور إيناس جمعة نائب مدير النادي.





ويضم فريق التدريب الدكتور احمد محمود قدري والدكتور تامر احمد مدير برنامج التدريب على ريادة الأعمال بمؤسسة wadhwani الدولية والمهندس إبراهيم عبد الواحد عصر مهندس كمبيوتر ورجل أعمال مصري و مدير عمليات الحاضنه في حاضنة إبني مصر.





يأتي ذلك في إطار مشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ وتزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال .





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وقال الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ تعمل على نشر ثقافة و فكر ريادة الأعمال وإتاحة تدريب معتمد عالي المستوى للطلاب والخريجين للمشاركة في سوق العمل و المساهمة في تعزيزثقافة إبتكار أفكار مشروعات وشركات للشباب .





أعلن الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مناسبة مهمة لإبراز دورالمبتكرين ورواد الأعمال ومساهمتهم في نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب المفيدة والتي حققت نجاحات عالميا.





وأضاف د. دسوقي أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا كبيرًا، كما ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وتعمل على تنوع مصادر الدخل، و ونشهد اهتمام القيادة السياسية الرشيدة برواد الأعمال ودعمهم وتمكينهم .



