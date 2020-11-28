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أخبار العالم

إعلامي لبناني: النظام الإيراني يلعب بالنار واغتيال محسن زادة ضربة قوية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:04 م
اعلامي لبناني طارق
اعلامي لبناني طارق ابوزينب
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محمود نوفل

أكد الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب ان النظام الإيراني يلعب  بالنار، فهو النظام الوحيد في العالم الذي يؤسس جيوش من الإرهابيين الطائفيين، والمليشيات المسلحة التي ترتكب أفظع الجرائم.

وذكر أبوزينب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان ‏المتابع لسياسة ⁧‫ إيران‬⁩ في المنطقة منذ قيام ثورتها وحتى الآن، يدرك أنها لم تمانع يومًا ما من دعم المتطرفين والمتشددين سياسيا ودينيا، في المنطقة والعالم، لخدمة مصالحها،ومصالح حلفائها،السياسية تارة، ولخدمة مصالحها الطائفية تارة أخرى. 

وقال الإعلامي اللبناني : ‏لقد ظهرت نوايا الإيرانيين خاصة بعد الحرب السورية واليمنية والنزاعات العراقية والفوضى اللبنانية ، وانتزاع ورقة التوت عن السياسة الإيرانية التي كانت دائما تتشدق بأنّ الأخلاق عمادها، وتتزعم نصرة المستضعفين ، لكن إيران تمارس العنف وترهب  المدنيين والعزل ، وتعمل على زعزعة الاستقرار إقليميًا ودوليًا . 

وأضاف قائلا : لقد دعمت إيران الاخوان في مصر وعملت على إيواء اعضاء تنظيم القاعدة وعائلاتهم في ايران ، ودعمت طالبان في أفغانستان، وحماس في غزة ، بالتالي السياسة الإيرانية تقوم على لُعبة دعم واستغلال  تلك الجماعات الاٍرهابية في الضغط على خصومها السياسيين إقليميا ودوليا. 

وتابع : ايران اليوم في عنق الزجاجة بمقتل " أبو القنبلة النووية " محسن فخري زادة ورغم الجهود التي بذلها النظام الإيراني لإبقاء اسم زادة مجهولا، إلا أن أجهزة استخبارات بعض الدول كشفته، وصنّفته باعتباره أحد أعمدة هرم برنامج ايران النووي السري . 

وأشار الإعلامي اللبناني  الي ان اغتيال وقتل محسن فخري زادة يمثل ضربة قوية لإيران نظرا لمكانته العلمية ومركزه المهم ،في ظل العقوبات الاقتصادية الامريكية وتدهور  المؤسسات الصحية و تفشي فيروس كورونا ، وعملية الإغتيال التي هزّت إيران وقبلها اغتيال قاسم سليماني مطلع العام2020 وتلاها عدد من الحوادث الأمنية والانفجارات الغامضة ⁧‫في إيران تندرج بنوع من الخرق الكبير بالمنظومة الأمنية التي اقامها النظام الإيراني للعلماء النوويين والمسؤولين الإيرانيين. 

واختتم تصريحاته متسائلا في استنكار.. فهل إيران دولة من ورق ؟؟؟!
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