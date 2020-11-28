نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس لجنوب السودان مهمة للأمن القومي وتعزيز العلاقات

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان ولقائه الرئيس سيلفا كير، في العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية بين البلدين.





واشار ، في بيان له اليوم، إلى التصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي، للرئاسة المصرية، بأهمية المحادثات بين الرئيسين وتناولها أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان، والعمل على الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين خلال الفترة المقبلة.





وشدد الدابي على تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، كامتداد للأمن القومي المصري.





ونوه الى أهمية التباحث حول أهم الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصةً منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي، بالاضافة الى بحث موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، واستمرار تعزيز التعاون بين دول حوض النيل بما يحقق المصلحة المصالح المشتركة لكافة الدول الموجودة في نهر النيل. واوضح نائب الشيوخ أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات مع جنوب السودان من جهة ومع افريقيا من جهة اخرى، وبما ينعكس على مصالح الشعب المصري والمواطنين في جنوب السودان. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بزيارة إلى دولة جنوب السودان.





ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مباحثاته اليوم فى جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير بأنها مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية جنوب السودان، أن مباحثاتهما تناولت تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التطورات الجارية فى منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على المنطقة. حيث توافقا على تنسيق جهودنا المشتركة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة.