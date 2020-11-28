مدير مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي: مصر لديها خبرة كبيرة في علاج فيروس سي.. فيديو

، وهذا كان في شهر مارس 2019 ، بعدها بدأنا التواصل مع الدول الإفريقية المعنية بالمبادرة ، وهي دول حوض النيل. قال الدكتور محمد البرعي المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشان، كان أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي





وأضاف البرعي خلال لقائه علي اكسترا نيوز ، ان هذه الدول لديها إحصائيات بأعداد المرضى بفيروس سى مؤكدا على أن مصر لديها خبرة كبيرة في علاج فيروس سي وهذا لأننا بدأنا في تشخيص مرض فيروس سى وتوفير علاجه في مصر، لافتا الي ان الدول الافريقية لم يتوفر لديهم علاج لفيروس سي بصورة كبيرة وهذا بسبب ارتفاع سعر العلاج .





، أنه تم وضع خطة عمل لكل دولة في مبادرة 100 مليون صحة بأفريقيا، مؤكدا وجود مؤسسات مصرية في افريقيا ومنها مؤسسة الأزهر الشريف والعديد من المؤسسات العربية. وأوضح البرعي أنهمبادرةالأزهر





ونوه البرعي، إلى أن الدولة المصرية تقوم بعمل مسحات لفيروس سي لعدد من المواطنين فى الدول الإفريقية، موضحًا أن هناك تواصلا بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ونظيرتها السودانية لعلاج مصابي فيروس سي.





وأكمل البرعي ، أنهم قبل الذهاب لأي دولة يتم وضع خطة لمعرفة نسبة المصابين وإمكانية إنشاء وحدات وذلك للتعامل مع المصابين.





ولفت إلى أن الدراسات التى تمت على السودانيين تؤكد أن هناك 1% منهم مصابون بـ فيروس سي، وكشف أن هناك خطة لعلاج حوالى 250 ألف مواطن سودانى.





وأكد أن السودان ستكون من أكثر الدول التى ستتم وتنجح فيها مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي، وكشف أنه هناك تحضيرات بعد حديث وزراء الصحة، وخلال أسبوع سترسل الأدوية لـ السودان لبدء العلاج.





واختتم تصريحاته موضحا أن مصر تقدم المساعدات الطبية لأكثر من دولة، وأنهم قاموا بزيارة ثلاث دول قبل جائحة كورونا وهي جنوب السودان و تشاد وإريتريا.