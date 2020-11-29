الجبلاية يجرى مراسم الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة تعديلات اللائحة.. اليوم

تجرى اليوم الأحد اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني مراسم الجمعية العمومية غير العادية فى فندق الماسة بمدينة نصر من أجل مناقشة البنود المقرر تعديلها فى لائحة النظام الأساسي.





وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الاعتراضات التى أبداها مسئولو الأندية من ممثلى الجمعية العمومية الغير عادية جاءت على النحو التالي:





1- الاعتراض على البند رقم ١١ و١٧ و ١٨من بنود اللائحة





2-الاعتراض على التصنيف الجديد للأندية بدءا من الموسم القادم حيث ترغب الجبلاية فى زيادة عدد ممثلى الجمعية العمومية من 96 إلى 104 بحيث يتم إختيار ١٨ ناديا من الدورى الممتاز و٣٦ من القسم الثاني و٣٦ من القسم الثالث و٥ من الدرجة الرابع و٣ من دورى الكرة النسائية و3 من دورى الشاطئية و3 من دورى الصالات.





3- الاعتراض على منح مجلس الإدارة فصل وإيقاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية





لفت إلى أنه من المقرر قيام أعضاء الجمعية العممومية خلال الاجتماع المزمع انعقاده بعد قليل رفض البنود سالفة الذكر إلى جانب طرح العديد من المقترحات تمهيدا لمناقشتها فى الجمعية العمومية الطارئة اليوم الأحد والإثنين.





وينشر "صدى البلد" أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الاساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:





١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.





٢- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.





٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.





٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.





٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.





٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق، والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.



