انتهاء فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة في بارالمبياد الجامعات المصرية.. غدا

يواصل طلاب جامعة عين شمس مشاركاتهم ضمن فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية)، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وتقام المسابقات بالمدينة الشبابية والرياضية بأبي قير بالإسكندرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ،في الفترة من 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتائج في الخامس من ديسمبر المقبل.





وتشارك جامعة عين شمس بمنتخب يضم 29 طالبا وطالبة في رفع الأثقال وتنس الطاولة للإعاقات الذهنية والحركية والكرة الطائرة جلوس وكرة الهدف بصري للمكفوفين، وذلك تحت إشراف أ.محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأ.محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.





وتأتي المسابقة التي تقام سنويًا في إطار المشروع القومي للياقة البدنية والذي يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى العمل على مشاركة أكبر عدد من الطلاب الجامعيين أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية ودمجهم في المجتمع المصري واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل.

اقرأ أيضًا| التعليم العالي تواصل استقبال الطلاب الوافدين للدراسة في مصر حتى 30 نوفمبر





الجدير بالذكر افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مع رئيس جامعة عين الشعب الصينية منتدى التعاون الصينى المصرى فى العلوم والتكنولوجيا لعام 2020 والذي أقيم في إطار مبادرة الحزام والطريق بين الجانب المصري متمثل في جامعة عين شمس والجانب الصينى متمثل في جامعة الشعب الصينية Renmin.





وناقش المنتدى سبل التعاون بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كما تم التطرق لمرحلة ما بعد كوفيد 19 وطرق التعامل والتعايش.



