انتهاء فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة في بارالمبياد الجامعات المصرية.. غدا

يواصل طلاب جامعة عين شمس مشاركاتهم ضمن فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية)، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وتقام المسابقات بالمدينة الشبابية والرياضية بأبي قير بالإسكندرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ،في الفترة من 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتائج في الخامس من ديسمبر المقبل.
وتشارك جامعة عين شمس بمنتخب يضم 29 طالبا وطالبة في رفع الأثقال وتنس الطاولة للإعاقات الذهنية والحركية والكرة الطائرة جلوس وكرة الهدف بصري للمكفوفين، وذلك تحت إشراف أ.محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأ.محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.
وتأتي المسابقة التي تقام سنويًا في إطار المشروع القومي للياقة البدنية والذي يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى العمل على مشاركة أكبر عدد من الطلاب الجامعيين أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية ودمجهم في المجتمع المصري واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل.
الجدير بالذكر افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مع رئيس جامعة عين الشعب الصينية منتدى التعاون الصينى المصرى فى العلوم والتكنولوجيا لعام 2020 والذي أقيم في إطار مبادرة الحزام والطريق بين الجانب المصري متمثل في جامعة عين شمس والجانب الصينى متمثل في جامعة الشعب الصينية Renmin.
وناقش المنتدى سبل التعاون بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كما تم التطرق لمرحلة ما بعد كوفيد 19 وطرق التعامل والتعايش.
وشارك في المنتدى الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمى والدكتورة إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية ومدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس بالإضافة إلى 20 عالما من الجامعتين.