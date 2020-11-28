موجة جديدة من الوباء قادمة من أوروبا

يستعد العالم حاليا إلى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا و تستعد كل حكومة إلى تقليل نسبة الإصابات في هذا الموجة حتى لا تحدث خسائر كارثية كالمرة السابقة و التي كانت نتائجها مروعة للعلماء حول العالم ، فإن كوفيد 19 كان مفاجئا للعالم كله.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، أن بريطانيا فوجئت بموجة جديدة من وباء آخر غير كورونا ، يتنبأ الأطباء بأنه سينتج عنه كارثة جديدة إذ لم يتم حصره و تحجيم خطورته و إنقاذ الأمر قبل أن يتفاقم و يحدث موجة من وباء جديد تكون بؤرته بريطانيا.

نشرت الصحيفة بعض المؤشرات الـولية التي تشير إلى أن انفلونزا الطيور الموسمية تنشط في بريطانيا ، و أصيب آلاف الطيور في أكثر من بقعة هناك ، و نتج عن ذلك خسائر فادحة في قطاع الإنتاج الحيواني للطيور و أصبح الأمر كارثيا لأن البؤرة بدأت في الزيادة و يجب على الأطباء البيطريين توخي الحذر حتى لا يتفاقم الفيروس و ينتشر حول العالم .

و حسب ما ورد في الصحيفة فإن أعداد كبيرة من البجع في البحيرات ببريطانيا أصيب بإنفلونزا الطيور و التي نتج عنها الموت السريع لها ، و أكدت وزارة الصحة أن الخطورة كلها تكمن في الإختلاط بالطيور المصابة أو حتى النافقة فإنها تنقل العدوى للإنسان أيضا حتى و هي ميتة ، فلا داعي للتعامل مع تلك الطيور في هذه الفطرة و التعامل معها يكون عن طريق خبراء و بشكل حذ لتجنب مخاطر الحكومة في غنى عنها .

كما أوضحت الصحيفة أن الوزارة أكدت على عدم ملامسة الحيوانات عن قرب و خاصة في هذه الفترة ، فهي فترة إنتشار الأمراض و الأوبئة في المملكة ، خاصة أن المقاطعة التي اكتشفت فيها الوزارة تفشي الوباء بين طيورها لم تكن الأولى فقد كان هناك مقاطعة آخرى بعدها ببعض الكيلومترات بؤرة و لكن تم السيطرة عليها.

أكدت الوزارة أن تناول منتجات الطيور من لحوم أو بيض لا يمثل خطورة طالما سيتعرضون لدرجة حرارة مرتفعة ، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العالية تقتل الفيروسات .