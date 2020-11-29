أخبار التوك شو.. قفشة يكشف أين احتفل بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.. الصحة: مستعدون للموجة الثانية من كورونا

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والتصريحات نعرض لكم أبرزها .









عبر السفير فتحي جبر أحد المكرمين بجائزة فخر العرب للعمل المجتمعي عن سعادته بلقاء النائب محمد أبو العينين الفائز بجائزة فخر العرب عن دوره فى الاقتصاد والصناعة والعمل المجتمعي.









قالت ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن نوبة "قاسم " هي موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شاهدناها الأسبوع الماضي وهي التي بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت اليوم السبت وبداية من اليوم هناك استقرار تام في الأحوال الجوية .









قال الإعلامي أحمد موسى، إن لاعب نادي بيراميزا رمضان صبحي، ترك النادي الأهلي قبل شهرين من البطولة؛ مُرددًا: «ساب الأهلي علشان الطموح.. ولا طموح ولا فلوس تعوض لحظة رفع كأس البطولة».









قدَّم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر، إلى الإعلام المصري، وبرنامج «على مسئوليتي»؛ لدعمه «مبادرة لا للتعصب .. مصر أولا» التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.









قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية ، إن هناك الكثير من الدول في اوروبا وامريكا تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا وبناء علي ذلك اكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضرورة الاستعداد لمواجهة أى موجة أخرى من فيروس كورونا محتملة.









قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن علاقات مصر الخارجية تدار بذكاء كبير للغاية، معقبا:" الرئيس عبد الفتاح السيسي يدير الملفات الهامة بنفسه".









قال الدكتور محمد البرعي المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، كان أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، وهذا كان في شهر مارس 2019، بعدها بدأنا التواصل مع الدول الإفريقية المعنية بالمبادرة، وهي دول حوض النيل.









قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن تطوير معهد الأورام القديم هو أحد المشروعات الكبرى التي تقوم بها جامعة القاهرة ضمن 15 مشروعًا في الـ3 سنوات الماضية.









قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، أن الشعب المصرى شعب متدين بطبعه، وللأئمة والاساقفة دور كبير فى تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.









قال نجم النادي الاهلي محمد مجدي " قفشة " أنا سعيد بانضمامي للنادي الاهلي جدًا ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، متابعا: "أنا مش بقول كلام دبلوماسي بقول الحقيقة ومن وأنا صغير بحب النادي الاهلي".











