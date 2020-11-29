الحكومة تبيع أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه .. اليوم

تعتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية ، اليوم الأحد الموافق 29-11-2020؛ طرح أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.





وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين بوزارة المالية، عن أنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 19 مليار جنيه ، بغرض السيطرة علي عجز الموازنة العامة.





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وأشارت وزارة المالية، إلي أنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه، موضحة أنه سيتم تدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالي ة.





وبحسب ما اعلنته وزارة المالية، عن مستهدفاتها لطرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة، من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي بغرض السيطرة علي الفجوة التمويلية و تدبير احتياجاتها من التمويل عبر البنوك وذلك علي مدار 3 طروحات مستهدفته خلال الأسبوع الجاري.





وتصل جملة المستهدفات نحو 50 مليار جنيه في صورة احتياجات تمويلية، موزعة علي 3 أيام بواقع يوما واحدا لكل طرح وتشمل " الأحد، الخميس، الإثنين".





واشارت الوزارة إلي أنها اتفقت مع البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب تلك الطروحات، حيث ستبدأ في طرح أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من اليوم، ثم أجلي 182 و 364 يوما خلال الخميس المقبل بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه، ثم طرحا من سندات الخزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.





ومع طرح الوزارة لأجلي خزانة بـ 19 مليار جنيه اليوم الأحد، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 31 مليار جنيه يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.





وفي تصريحات سابقة، قالت وزارة المالية، إن شهية المستثمرين الأجانب ما تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي وخصوصا سندات الخزانة العامة، موضحة أن حجم الطلبات التي يقدموها المستثمرون تتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وان طرحتها للمرة الأولي لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد .