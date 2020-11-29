أحمد موسى يعلن شفاء وليد سليمان .. ويكشف عن لاعب الزمالك ساند الأهلي في النهائي

ناقش الإعلامي أحمد موسى مجموعة كبيرة من الموضوعات الهامة وعلى رأسها ...





قال الإعلامي أحمد موسى، ان الديكتاتور أردوغان أوشك على الإفلاس وبدأ في بيع الأصول التركية لتميم امير قطر، موضحا أنه باع له عددا من المواقع التاريخية التركية.





وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذى يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان بورصة تركيا خسرت الكثير وبدأت تتهاوى بسبب أفعال أردوغان الكارثية.









قال الإعلامي أحمد موسى، ان الآثار المصرية كانت تسرق وتنهب في عهد الجماعة الإرهابية، موضحا أن في عهد الإخوان قام فوج سياحي ألماني بسرقة اشياء من حجر الدفن بهرم بالهرم الأكبر.





وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذى يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إلي أن الالمان قاموا بسرقة خرطوشة خاصة بالملك خوفو وقاموا باستخدام آلات حادة لسرقة عينات من الهرم وغرفة الدفن.









قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أصعب فترة مر بها الأهلي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك التي فاز بها الفريق، مؤكد أنه لم يشعر بالقلق من هدف شيكابالا في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وأقيمت على استاد القاهرة مساء امس الجمعة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، اليوم السبت المذاع على قناة صدى البلد، أن تأهل الفريقين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا لا سيما مع وجود ديربي بين الفريقين.





قال كابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إن النادي تعرض الى انتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية؛ ما جعله يعيد حساباته، موضحا أن هدف الأهلي الحالي هو الحصول على كأس مصر والسوبر الافريقي.





وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذى يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الأهلي حقق هدفه في هذا الموسم بالفوز بالبطولة الأفريقية؛ لافتا أن الموسم القادم من الدوري سيكون أقوى خاصة أن هناك فرق قوية بدأت تدخل في المنافسة مثل بيراميدز.





قدَّم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر، إلى الإعلام المصري، وبرنامج «على مسئوليتي»؛ لدعمه «مبادرة لا للتعصب .. مصر أولا» التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.





أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.





وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة»، مردفا «الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية».





قال الإعلامي أحمد موسى، إن لاعب نادي بيراميزا رمضان صبحي، ترك النادي الأهلي قبل شهرين من البطولة؛ مُرددًا: «ساب الأهلي علشان الطموح.. ولا طموح ولا فلوس تعوض لحظة رفع كأس البطولة».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب في صفوفه؛ موضحًا أن النادي الأهلي مطالب بدعم صفوفه قبل كأس العالم للأندية المقامة في قطر في فبراير القادم.





قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الإعلامي أحمد موسى، لنشره الروح الرياضية بين الجماهير المصرية؛ مقدما التحية إلى كل الجماهير المصرية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذى يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن رئيس الاتحاد الافريقي أشاد بالروح الرياضية الطيبة بين اللاعبين في مبارة القمة، مشيرا الي ان جماهير الزمالك هنأت الأهلي بالفوز على مواقع السوشيال ميديا.





قال الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس ادارة النادي الأهلي تحمل الكثير لكي يحصل على البطولة القارية التاسعة للنادي؛ مقدما التهنئة للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحكم الجزائري مصطفى غربال أدار المباراة على أعلى مستوى؛ لافتا ان نادي الزمالك كان قويا جدا ولديه العديد من النجوم المتميزين.