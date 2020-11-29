إكسبو يمدد معرض "التخييم والمغامرات 2020"

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أعلن مركز إكسبو الذيد عن تمديد فترة معرض "التخييم والمغامرات 2020" يومين إضافيين ليستمر حتى 30 نوفمبر الجاري متيحًا الفرصة لأكبر عدد من الجماهير لزيارة هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة لاقتناء مختلف مستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات الرحلات البرية والحرية التي تقدمها نحو 30 شركة و60 علامة تجارية.وشهد معرض "التخييم والمغامرات" الذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة خلال الأيام الأولى لافتتاحه إقبالًا كبير من الزوار ونسبة مبيعات عالية فاقت التوقعات ولا سيما في ظل عرض أكثر من 10 آلاف منتج من أفضل وأحدث مستلزمات الرحلات السياحية والتخييم ومعدات الصيد البري والبحرين ومنتجات الرياضات الصحراوي إلى جانب إتاحة أقوى العروض للزور وبأسعار تنافسية.وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن قرار تمديد المعرض الذي جاء تلبية لطلب العارضين وبناء على الإقبال الواسع من الزوار يؤكد النجاح الذي يحققه هذا الحدث سواء على صعيد تحفيز حركة المبيعات والتجارة للشركات العاملة في مجال التخييم والرحلات وضمان بيئة داعمة لأصحاب المشاريع الذين يعملون في هذا التخصص للترويج لمنتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق أمامهم، أو على صعيد توفير فرصة مثالية لرواد البر والتخييم للتعرف على السلع الجديدة واقتناء أحدث معدات ولوازم التخييم والبر وإكسسواراتها، ولا سيما أن المعرض يتزامن مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم وفي ظل اقتراب العطلات الرسمية وبالتالي فأن التمديد سيمنح الزوار فرصة إضافية لتلبية كافة احتياجاتهم من مستلزمات التخييم والرحلات.وأكدت الشركات العارضة أن تمديد فترة المعرض يمثل فرصة هامة للترويج للمزيد من منتجاتهم وتحقيق أفضل المبيعات.. مشيدين بالاحترافية في تنظيم المعرض وبالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذها المركز، متوجهين بالشكر لمركز إكسبو الشارقة وغرفة الشارقة على إتاحة الفرصة لهم لمواصلة مشاركتهم في هذا الحدث المتميز وتقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من تجهيزات التخييم ومستلزمات رحلات السفاري ومعدات الصيد البري والبحري للزوار.وشهد المعرض منذ انطلاقته في 24 نوفمبر الجار تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية التي حاكت مغامرات رحلات التخييم مثل ممارسة رياضة التسلق والتزلج على الرمال وركوب الدراجات وعروض مباشرة للسيارات ودراجات الدفع الرباعي ومفاجآت موجهة للشباب والعائلات إضافة إلى العديد من الأنشطة التراثية المتمثلة بإقامة جلسات للحناء وعروض لمنتجات تراثية في الخيام وبيوت الشعر من مختلف أنواع المفروشات.