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حوادث

حبس فتاة تدير صفحة على فيس بوك لاستقطاب راغبي المتعة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس فتاة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بادارة صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب على احد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستقطاب راغبي المتعة من خلالها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط إحدى الفتيات لإدارتها صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب على أحد مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى قيام المسئولة عن إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى .  

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنها (بدون عمل – مقيمه بمحافظة القاهرة).

 وبمواجهتها أقرت بنشاطها فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية ، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما ضُبط بحوزتها (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور.

وفي سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية واصلت جهودها في ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي ، حيث تمكنوا من ضبط شبكة دعارة بالقاهرة يستدرجون راغبي المتعة عبر " الفيس بوك ".
 
فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض برامج وتطبيقات المحادثات ، للترويج لنفسه لممارسة الفجور وعن بعض الفتيات من خلال عرض صورهن على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن القاهرة ، أمكن استهدافه وضبطه وتبين أنه عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبرفقته سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر .

و بمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم ، وأضاف باستغلال المجنى عليها فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، بمواجهتها أيدت ما جاء بأقواله ، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم" يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتي تمثل تعدى على القيم والأخلاق .
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