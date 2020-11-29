وزير الشباب والرياضة: مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" مستمرة

توجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للإعلام والصحافة المصرية التى دعمت وزارة الشباب والرياضة لإنجاح مبادرة لا للتعصب التي انطلقت قبل النهائى الأفريقى بين الأهلى والزمالك الذى لعب أول أمس.





وأضاف صبحى خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، الجميع أدى دورا كبيرا للغاية لتوعية كافة الجماهير المصرية، معقبا: "بشكر كل الجماعية المصرية".





وتابع وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "لا للتعصب" مستمرة لمدة عام.



