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وزير الشباب والرياضة: مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" مستمرة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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أسامة علي
توجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للإعلام والصحافة المصرية التى دعمت وزارة الشباب والرياضة لإنجاح مبادرة لا للتعصب التي انطلقت قبل النهائى الأفريقى بين الأهلى والزمالك الذى لعب أول أمس.

وأضاف صبحى خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، الجميع أدى دورا كبيرا للغاية لتوعية كافة الجماهير المصرية، معقبا: "بشكر كل الجماعية المصرية".

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "لا للتعصب" مستمرة لمدة عام.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت السبت 14 نوفمبر مبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب"  نظرا لما شهدته الساحة الكروية في الفترة الأخيرة من احتقان نسبي بين مشجعي كرة القدم وهو ما ينذر بحدوث فتنة وكان على الدولة وأدها من البداية باطلاق المبادرة مدعمة بمحاذير قد تصل أيضا لعقوبات من الجهات المعنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك أثناء اسقبال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة كليوباترا ميديا، لوزير الشباب والرياضة، لإطلاق مبادرة نبذ التعصب من موقع صدى البلد ، بحضور الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير ، وإلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي.
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