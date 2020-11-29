وزير التعليم العالي: أعمال ترميم معهد الأورام تجاوزت 150 مليون جنيه.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، إن معهد الأورام صرح تعليمي وطبي كبير، ليس على مستوى مصر ولكن في المنطقة بالكامل ويستقبل في اليوم 1500 حالة في العيادات الخارجية، مؤكدا أن المعهد يوميا تجرى به 15 عملية جراحية في اليوم ويحتوي على 850 عضو هيئة تدريس.





وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: معهد الأورام تعرض الى حادث إرهابي كبير في اغسطس السنة الماضية وقمنا بتسخير جميع إمكانيات الدولة للعمل على تطوير المبني على اثر الحادث الارهابي، لافتا إلى أن المعهد يتكون من مبنى جنوبي وإداري وشمالي والمبني الجنوبي أقيم منذ سنة 1989.





عبدالغفار ، انه خلال 30 يوما سيتم الانتهاء من أعمال التطوير في معهد الأورام ويتم استقبال جميع الحالات في المبني الجنوبي وسيكون صرح طبي كبير، لافتا إلى أن قيمة أعمال الترميم تجاوزت 150 مليون جنيه . وأوضحأعمالالأورامأنأعمالجنيه





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال الترميم والتطوير والتجديد لمباني المعهد القومي للأورام، ومستشفى الاستقبال والطواريء بجامعة القاهرة، والوقوف على ماتم من تطوير وتجديد تمهيدًا لافتتاحهما قريبًا، واستقبال المرضى وتقديم الخدمات بشكل طبيعي، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الجولة، استمرار أعمال التطوير بمعهد الأورام، والانتهاء منها قريبًا، كما أكد الانتهاء قريبا من أعمال التطوير بمستشفى الاستقبال والطواريء بقصر العيني، والتي وجه السيد رئيس الجمهورية بسرعة تطويرها وفق الكود العالمي للمستشفيات، وزيادة المساحة الكلية للمستشفى من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطواريء.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مستشفيات قصر العيني تشهد عملية تطوير شاملة تنفيذًا لمشروع تطوير قصر العيني 2020، والذي تعمل عليه جامعة القاهرة منذ فترة، وتمكنت من إنجاز مراحل كبيرة منه، حيث يهدف المشروع إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفيات قصر العيني لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء أعطت دفعة كبيرة للانتهاء من استكمال التطوير لأكبر المشروعات في تاريخ جامعة القاهرة، حيث تشمل أعمال التطوير بالمعهد القومي للأورام، إعادة تأهيل المبنى الرئيس بعد حادث الانفجار الذي وقع في أغسطس 2019، زإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطواريء، والمدخل الرئيس وإنشاء استراحة للمرضى، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الألم، واستراحة للأطباء إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.