أخبار الفن .. أزمة أحمد فهمي وشيكابالا تشتعل من جديد .. عقد قران ميار الغيطي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:





تعيش الفنانة الهام شاهين أسعد أيام حياتها خاصة بعد إعلان اختيار فيلمها "حظ تجول" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى من المقرر أن ينطلق فى 2 ديسمبر المقبل كما يتم تكريمها فى مهرجان أسوان لسينما المراة فى مارس المقبل.





احتفل المؤلف محمد الغيطى، بعقد قران ابنته ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى وسط جو عائلى حيث حضر الحفل عدد من المقربين والأهل نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها العالم ككل بسبب جائحة كورونا.





احتفلت الفنانة ميار الغيطى بعقد قرانها اليوم على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى شريف العلمي وذلك وسط حضور عائلى اقتصر على المقربين وأهل العروسين.





أزمة جديدة نشبت بين الفنان أحمد فهمي ولاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وقرار الأول التراجع عن اعتذاره لـ شيكا بعد انتقاده من قبل بعض جماهير النادي الأهلي.





اثار الفنان أحمد فهمى حالة من الجدل الواسع بعد تجدد ازمته مع لاعب نادى الزمالك شيكابالا على خلفية أحداث مباراة النادى الاهلى والزمالك التى جمعت بينهما امس بدورى ابطال افريقيا والتى فاز بها النادى الاهلى ليحصد النجمة التاسعة فى تاريخه.



