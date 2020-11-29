سيد عبد الحفيظ: نتيجة مسحة كورونا لـ وليد سليمان سلبية.. فيديو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه قبل مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين، وهذا أدى إلى خلل فني داخل الفريق، ولكن استطاعوا تحقيق إنجاز كبير والحصول علي الكأس.
وأضاف «عبدالحفيظ» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي ام سي" المذاع علي قناة "دي ام سي" الفضائية، أن وليد سليمان قام بعمل مسحة لفيروس كورونا المستجد وظهرت النتيجة إيجابية قبل المباراة، مشيرا إلى أنه قام بعمل مسحة ثانية اليوم وكانت النتيجة سلبية وسيتم التأكيد عليها غدا.
من جانبه هاجم نجم النادي الاهلي محمد مجدي " قفشة " المتنمرين على مواصل التواصل الاجتماعي قائلًا: "أنا ضد ده تمامًا .. ومش فاهم سواء أنا لعبت حلو أو وحش؟ إنت إستفدت إيه لما قلتلي أمك وابوك؟ مش دورك تقيم لاعب فيه مدير فني هو اللي بيدير.
وأضاف "قفشة" في لقاء خاص عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: "انا بزعل من بعض المحللين على القنوات الي بيهاجموا وهما مش مدربين أصلًا.. هما ناس كبار وعلى دماغي وأنا اصغر منهم بس مش من حقكم تقولوا اللاعب ده ماينفعش هنا أو هنا ... النقد يكون في الطبيعي وفيه نقد بيوجع ومؤلم وإحنا لينا أهل بيتفرجوا على المحللين لو إتكلموا عليا كويس هينبسطوا ولو إنتقددوني بشكل منطقي وعلمي محدش هيزعل لكن لو بقيتوا أوفر وتعديتوا الحدود أهلي وقرايبي هيزعلوا أكيد ".
وواصل :" اللي ينتقدني بشكل كويس هتعلم منه.. لو إنتقدت بشكل كويس هسمعك وهاخد برأيك لو غير كده مش هسمع ".
ووجه رسالته لبعض المتعصبين بين جماهير الاهلي والزمالك وأزمة شيكابالا قائلًا: "أتمنى ما يحصلش لاني مش بحب الحاجات دي أصلًا إللي فيها إساءة للاهل والام".