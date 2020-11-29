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سيد عبد الحفيظ: نتيجة مسحة كورونا لـ وليد سليمان سلبية.. فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد حليم قنديل
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه قبل مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين، وهذا أدى إلى خلل فني داخل الفريق، ولكن استطاعوا تحقيق إنجاز كبير والحصول علي الكأس.

وأضاف «عبدالحفيظ» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي ام سي" المذاع علي قناة "دي ام سي" الفضائية، أن وليد سليمان قام بعمل مسحة لفيروس كورونا المستجد وظهرت النتيجة إيجابية قبل المباراة، مشيرا إلى أنه قام بعمل مسحة ثانية اليوم وكانت النتيجة سلبية وسيتم التأكيد عليها غدا.

من جانبه هاجم نجم النادي الاهلي  محمد مجدي " قفشة " المتنمرين على مواصل التواصل الاجتماعي قائلًا: "أنا ضد ده تمامًا .. ومش فاهم سواء أنا لعبت حلو  أو وحش؟ إنت إستفدت إيه لما قلتلي أمك وابوك؟ مش دورك تقيم لاعب فيه مدير فني  هو اللي بيدير.

وأضاف "قفشة"  في لقاء  خاص  عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: "انا بزعل من بعض المحللين على القنوات الي بيهاجموا وهما مش مدربين أصلًا.. هما ناس كبار وعلى دماغي وأنا اصغر منهم بس مش من حقكم تقولوا اللاعب ده ماينفعش  هنا أو هنا  ... النقد يكون في الطبيعي وفيه نقد  بيوجع ومؤلم وإحنا لينا أهل بيتفرجوا على المحللين لو إتكلموا عليا كويس هينبسطوا ولو إنتقددوني بشكل  منطقي وعلمي محدش هيزعل  لكن لو بقيتوا أوفر  وتعديتوا الحدود أهلي وقرايبي هيزعلوا أكيد ". 

وواصل :" اللي ينتقدني  بشكل كويس  هتعلم منه.. لو إنتقدت  بشكل كويس هسمعك وهاخد برأيك لو غير كده مش هسمع ".

ووجه رسالته لبعض المتعصبين بين جماهير الاهلي والزمالك وأزمة شيكابالا قائلًا: "أتمنى ما يحصلش لاني مش بحب الحاجات دي أصلًا إللي فيها إساءة للاهل والام".
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