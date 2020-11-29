الزمالك يفوز بـ 40 ميدالية في كأس مصر للجمباز الإيقاعي

فاز نادي الزمالك بالمركز الاول في بطولة كأس مصر للجمباز الايقاعي " للفرق " تحت 6 و8 و10سنوات بعد حصوله على 40 ميدالية في البطولة التي اقيمت اليوم السبت 28 نوفمبر الجاري بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر.





الزمالك حصل على النصيب الاكبر من الميداليات ( 40 ميدالية متنوعة ، بواقع 29 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية ) ليتربع على عرش البطولة ويحقق انجاز مميز في اول ظهور لفرق النادي ببطولات الجمباز الايقاعي .





قدمت لاعبات نادي الزمالك مستوى مميزا في جميع الفئات السنية ، وحصل فريقا مواليد 2012 على 11 ميدالية ذهبية .. ومثل الفريق الأول اللاعبات : جودي عبدالله خاطر ودارين احمد محمد ودارين محمود مفيد ورؤى عبدالله وريماس احمد محمد .. وضم الفريق الثاني كل من : تالين اسلام عبدالرحمن وروبا احمد محمد وزينا عمر فتحي وفريدة تامر ولمار ناصر وندا خالد يحي.





أما فريق 2013 فنال 11 ميدالية منها 6 ميداليات ذهبية عن طريق الفريق الثاني والذي ضم كل من : ايما محمد محمود وجنى تامر وديما احمد ورودينا احمد مجدي ولي لي عاطف وياسمين محمد .. ونال الفريق الاول 5 ميداليات فضية عن طريق انسام شادي وجومانا عبدالله خاطر ووديما محمد وغزل حمدي وميلي روبرت .





وحصل فريق 2015 على 7 ميداليات ذهبية بمشاركة اللاعبات : الما هيثم محمد وحور محمد حسين وعالية مصطفى عبدالرحمن ونيكا كودرينا والين محمود احمد عبدالقوي وتقى حسام عبدالعزيز ومريم احمد صبري .





وأحرز فريق 2014 عدد 5 ذهبيات عن طريق كل من : حبيبة محمد خميس وسلينا احمد محمد وفريدة سيد محمد ولارا ابراهيم السيد ومليكة محمد مصطفى، و6 ميداليات فضية عن طريق كل من : ايثل محمود مفيد وريتال احمد مجدي وصبا طارق سليمان وفريدة ايهاب عطية وفريدة محمد شاكر وكندة محمد عبدالعزيز .





يشرف على الفريق الجهاز الفني الذي يضم كل من : اولجا كدرينا مديرا فنيا وسارة هاني مدرب عام والمدربات بسنت اسامه وتسنيم طارق وهند محمد وياسمين سيد وياسمين عبدالغفار ، والكابتن محمد ابراهيم مدرب الباليه .





ويضم الجهاز الاداري كلا من : مدحت عبدالقادر مديرا اداريا وسامي صبري اداريا وخالد حسني مترجم واسامه عبدالله مدير الصالة وحسام الدين سيد مشرف النشاط الرياضي وغادة صفوت " نشاط رياضي ".





ونال الفريق دعما كبيرا من جانب ادارة النادي في ظل الاهتمام الكبير من جانب د.خالد طلعت رئيس قطاع النشاط الرياضي والكابتن ياسر لبيب مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك .