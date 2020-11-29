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منسق مستشفيات عين شمس: زيادة ملحوظة في أعداد إصابات كورونا.. فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور شريف محسن، منسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات الجامعات ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد من قبل المواطنين.

وأضاف محسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي ام سي" المذاع علي قناة "دي ام سي" الفضائية، أن هناك نوعان من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، الحالة الأولي هي التي تصاب بأعراض الانفلونزا العادية ولا يكتشف إصابة تلك الحالة الا في وقت السفر أو ما شابه ذلك، والحالة الثانية هي الحالات التي تصاب بأعراض قوية في الجهاز التنفسي وتحتاج لدخولها إلى الرعاية الكاملة.

وتابع منسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، أن هناك مواطنين يشعرون بأعراض الانفلونزا ولكن بحدة أكثر ولكنهم لا يذهبون لعمل مسحة طبية حتي يطمئنون علي أنفسهم وهؤلاء يعرضون حياتهم لخطر كبير.

و‏استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، بداية من تسجيل الحالة الأولى وحتى الوقت الحالي. جاء ذلك خلال مشاركتها لليوم الثاني على التوالي بورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبي، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-١٩)، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات.

وأكدت الوزيرة على استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الخط الساخن (١٠٥) إلى ٨٠٠ مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.


وأضافت الوزيرة أنه يتم تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة.


وقالت إنه تم التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، لبدء خط إنتاج جديد في تصنيع اللقاحات، فضلًا عن التوسع في المعامل المركزية لتصل إلى ٦٠ معملًا متخصصًا على مستوى محافظات الجمهورية، كما أنه تم تطوير ورفع كفاءة كل من مستشفيات الحميات والصدر، وتطوير شبكة الغازات وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات، بخلاف استمرار العمل بالبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.


ولفتت الوزيرة إلى استمرار متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وذلك في إطار تحسين الصحة العامة للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا، حيث إن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وتابعت الوزيرة أن مصر تعاونت مع دول العالم في مجال توفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض من الدول تمهيدًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية).
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