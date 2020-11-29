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فن

ريهام عبد الغفور: أحد المعجبين هددني بالقتل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة ريهام عبد الغفور أن أحد المعجبين أرسل لها تهديدا بالقتل عبر السوشيال ميديا، وأنها عملت له بلوك.

وأضافت ريهام عبد الغفور خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على قناة الحياة: قدمت العديد من الأدوار الفنية، وليست كل الأدوار على قدر ما كانت تتمنى، ولهذا اصبحت دقيقة جدا فى اختياراتى، وقدمت أداورا للست الجريئة في مسلسل الريان وزى الشمس وأيضا سوق الجمعة.

وتابعت ريهام أنها تتمنى أن تخوض أدوار عن الإدمان والأمراض النفسية، قائلة: "هذه الموضوعات اتمنى ان اقوم بتمثيلها.. انا دائما اسعى الى تجسيد أدوار بعيدةً عن شخصية ريهام الحقيقية"..


من ناحية أخرى احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور باقتراب انتهاء مسلسل  إلا أنا #ربع_قيراط عبر حسابيها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 


ونشرت ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور من كواليس تصوير المسلسل برفقة فريق عمل المسلسل ، وعلقت علي الصور قائلة : " النهاردة اخر حلقة من مسلسل إلا أنا ربع_قيراط.. مش عارفه اقول او اوصف قد ايه استمتعت في العمل ده استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لاول مره في العمل ده وبسرعه بقيت حاسه ان كل واحد فيهم فرد من اهلي عايزه اشكرهم بجد علي كل تعبهم وتصديقهم حيفضل #ربع_قيراط من أهم واقرب الأعمال لقلبي". 

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش". 

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