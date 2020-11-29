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سيارات

تويوتا تدشن لاندكروزر 2022 الجديدة كليًا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر
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أماني نوار
أجريت مقابلة مؤخرا مع اكيو تويودا رئيس شركة تويوتا، كشف من خلالها عن بعض التفاصيل لاندكروزر الجيل القادم  J300

أجرى المقابلة كاجاوا أحد المقربين لتويودا ، ومما يبدو فإن تصميم لاندكروزر الجديد عرض عليه وحاز على إعجابه، وأصبحت السيارة جاهزة بالفعل.

واكد رئيس شركة تويوتا أن تم تدشين لاندكروزر الجديدة وسيتم خلال العام المقبل ، وسيتزامن مع مرور 70 عام على تدشين إس يو في، بالطرق الوعرة اليابانية. 


يأتي موديل لاندكروزر بمحرك بنزين تيربو 3.5 لتر بقوة 416 حصان ،وعزم 600 نيوتن متر .محرك ديزل تيربو 3.3 لتر ، وبقوة 217 حصان ،وعزم 539 نيوتن متر مع نسخة هايبرد بمحرك 3.5 لتر بقوة 354 حصان ، عزم 500 نيوتن متر بناقل اوتوماتيكي 8 أو 10 سرعات .

واكد رئيس تويوتا اليابانية أنه ستتوفر لاحقا نسخة رياضية توين تيربو V8 ، وسيتم تطويرها بواسطة قسم جازو ريسينج GR الرياضي .


ظهرت سيارة  من طراز لاند كروزر في جنوب إفريقيا خضعت لتعديلات مكثفة بالدروع المضادة للرصاص ، وهو الأمر الذي يجعلها لاتبدو كأنها تابعة للطراز الشهيرة من تويوتا .

وتمتلك السيارة شبك أمامي ضخم ، ومصابيح أمامية مختلفة في الأركان مع أبواب يطلق عليها اسم الانتحارية بسبب تسهيل الدخول للمقصورة .

كما كشفت تقارير صادرة من ذراع شركة تويوتا اليابانية في أستراليا عن إمكانية حصول طراز لاند كروزر لعام 2022 على نسخة رياضية .

وذكر المتحدث باسم تويوتا في أستراليا أنه لايمانع حصول لاند كروزر وهايلكس على فئة جازو ريسينج  gr الرياضية .


ومن المنتظر أن تطرح تويوتا طراز لاند كروزر 2022 ، بمحركات جديدة من بينها خيار تيربو ديزل  V6  فيما يتوقع  أن تحصل نسخة  GRعلى محرك بنزين تيربو مزدوج 8 سلندر بسعة 4.0 لتر

ولا يستبعد الخبراء وجود فئة  مخصصة للطرق الوعرة من لاند كروزر ، وذلك لأن تويوتا  تخطط  لطرح نسخ متعدد من السيارة مع عدة تعديلات لتلبية أذواق ورغبات كافة العملاء .

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