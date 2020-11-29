عماد متعب عن فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا: البطولة تجيب بطولة

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، أن الجيل الحالي للأهلي قادر علي استعادة امجاد وانجازات جيل 2005 الذي كان يقوده فنيا البرتغالي مانويل جوزيه.





وتابع عماد متعب: "الحصول علي بطولة افريقيا الموسم الحالي سيمنح فرصة لهذا الجيل لتحقيق الخماسية الشهيرة، مضيفا ان لغة الكرة تعترف بأن البطولة تجيب بطولة".





وعن مجدي قفشة أكد عماد متعب في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ان قفشة كان مظلوم مع فايلر لانه كان يشارك في مركز غير مركزه الأصلي ولكنه وجد نفسه مع موسيماني الذي نجح في استخراج كل طاقة قفشة في الملعب من خلال التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين.





وعن اصعب لحظة في المباراة أكد عماد متعب ان تسديدة زيزو التي اصطدمت في القائم وسقوط اشرف بن شرقي كانا الأصعب علي الأهلي في وجهة نظره.





من جانبها أعربت الإعلامية لميس الحديدي بسعادتها البالغة بحصد النادي بطولة إفريقيا للمرة التاسعه في تاريخه قائلة: "كأس دوري أبطال إفريقيا يعود للقلعة الحمراء من جديد بعد غياب وجعنا لمدة سبع سنوات، قائلة "كتير من الناس إمبارح في العالم العربي ومصر بالذات ناموا سعداء وأنا واحدة منهم ..ودي البطولة الأهم بالأهلي هو سيد إفريقيا بلا منازع".





وأكملت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، إن قفشة عمل هدف في الوقت القاتل وكل اللاعبين كانوا رجالة لاأستثني أحدًا بداية من هدف السولية والشناوي وكهربا الي كهرب الماتش " .





وأردفت: "موسيماني اسعدنا جميعًا وخلى للنادي الاهلي شكل مختلف وعاوزة أققله إنت دخلت قلوب المصريين من أوسع الابواب لانه باب الاهلي وأي باب زي النادي الاهلي ممكن نحبك منه.



