عماد متعب عن فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا: البطولة تجيب بطولة

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، أن الجيل الحالي للأهلي قادر علي استعادة امجاد وانجازات جيل 2005 الذي كان يقوده فنيا البرتغالي مانويل جوزيه.
وتابع عماد متعب: "الحصول علي بطولة افريقيا الموسم الحالي سيمنح فرصة لهذا الجيل لتحقيق الخماسية الشهيرة، مضيفا ان لغة الكرة تعترف بأن البطولة تجيب بطولة".
وعن مجدي قفشة أكد عماد متعب في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ان قفشة كان مظلوم مع فايلر لانه كان يشارك في مركز غير مركزه الأصلي ولكنه وجد نفسه مع موسيماني الذي نجح في استخراج كل طاقة قفشة في الملعب من خلال التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين.
وعن اصعب لحظة في المباراة أكد عماد متعب ان تسديدة زيزو التي اصطدمت في القائم وسقوط اشرف بن شرقي كانا الأصعب علي الأهلي في وجهة نظره.
من جانبها أعربت الإعلامية لميس الحديدي بسعادتها البالغة بحصد النادي بطولة إفريقيا للمرة التاسعه في تاريخه قائلة: "كأس دوري أبطال إفريقيا يعود للقلعة الحمراء من جديد بعد غياب وجعنا لمدة سبع سنوات، قائلة "كتير من الناس إمبارح في العالم العربي ومصر بالذات ناموا سعداء وأنا واحدة منهم ..ودي البطولة الأهم بالأهلي هو سيد إفريقيا بلا منازع".
وأكملت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، إن قفشة عمل هدف في الوقت القاتل وكل اللاعبين كانوا رجالة لاأستثني أحدًا بداية من هدف السولية والشناوي وكهربا الي كهرب الماتش " .
وأردفت: "موسيماني اسعدنا جميعًا وخلى للنادي الاهلي شكل مختلف وعاوزة أققله إنت دخلت قلوب المصريين من أوسع الابواب لانه باب الاهلي وأي باب زي النادي الاهلي ممكن نحبك منه.
ورصدت لميس الحديدي ملاحظاتها على المباراة قائلة: "كانت ممتعة جدًا والناديين لعبا واحدة من أفضل مبارياتهم منذ فترة طويلة لا يوجد لحظة مللنا أو زهقنا فيها أو غمضنا عنينا منافسة شرسة، وإحقاقًا للحق الزمالك في أوقات كثيرة كان ماسك الكورة وكان ضاغط لكن في النهاية الاهلي خلص الماتش بالهدف الصح في الوقت الصح ".