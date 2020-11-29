رضا شحاتة: السولية وزيزو الأفضل بمباراة القمة

قال رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة إن الأمور كانت صعبة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك، بعد غياب للطرفين عن التتويج بإفريقيا منذ سنوات طويلة.

وأضاف رضا شحاتة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد انه لا يتفق مع مقولة أن النهائيات تكسب ولا تلعب.





وتابع أن عمرو السولية وزيزو كانا الأفضل في النهائي، زيزو لديه روح وقلب وإصرار وله بصمة بالملعب وكان مؤثر جدا على فترات بعيدة ولديه استمرارية.



