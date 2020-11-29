رضا شحاتة: الأهلي تخلص من الضغوط بعد التتويج بإفريقيا

أكد رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة ونجم الأهلي السابق، أن الأهلي تخلص من كل الضغوط بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.





وقال رضا شحاتة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي لن يكون مضغوط بدوري في كأس مصر أمام الاتحاد، خاصة أنه سيدخل المباراة وهو متوج بإفريقيا والزمالك بالسوبر وهناك تكافؤ، مضيفا: "أتمنى أن أرى الفريقين في نهائي الكأٍس لذلك لا اعتقد أنه سيكون هناك مشادات وستكون المباراة مميزة فنيا".





وأكد أن الأهلي كان يحتاج هذا التتويج لأنه لا يجب خسارة نفس البطولة لعامين أو ثلاثة، وكان يجب الفوز خاصة بعد خسارة لقاء الدوري والسوبر".



