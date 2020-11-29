رضا شحاتة: يجب استمرار باتشيكو مع الزمالك.. الفريق لديه شخصية بالملعب

وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف .





وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .



