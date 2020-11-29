حمدي فتحي: شعرت أننا سنفقد المباراة بعد ضياع فرصة الشحات.. فيديو

قال حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، إن تحقيق فريقه لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم له طعم ومذاق مختلف عن أي بطولة أخري.





وأضاف حمدي فتحي، خلال تصريحات تليفزيونية، لقناة النادي "الأهلي"، إن التتويج ببطولة إفريقيا جاء بعد مسيرة صعبة خاضها الفريق طوال الموسم بسبب الظروف التي مر بها.





وتابع: تفكيري قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري إفريقيا هو أنني سألعب اللقاء، موضحا أن موسيماني المدير الفني، كان بيتحدث معه ومع كلا من عمرو السولية وأليو ديانج.





وأشار إلى أن موسيماني كان يوجه ثلاثي خط وسط الفريق بتعليمات خاصة خلال التدريبات قبل مباراة النهائي، موضحا أن تركيزه لم يكن علي السولية وديانج فقط.





وأوضح أن موسيماني تحدث معهم بين شوطي اللقاء بتوجيه بعض التعليمات البسيطة رغم أن الشوط الأول انتهي بالتعادل الإيجابي، والشناوي حارس المرمي وقائد الفريق تحدث معنا بشكل قوي وعنيف بعد الأداء الضعيف في الشوط الأول.





وأختتم: شعرت بأن اللقاء سيضيع مننا بعد فرصة حسين الشحات.



