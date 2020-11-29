حمدي فتحي: شعرت أننا سنفقد المباراة بعد ضياع فرصة الشحات.. فيديو

قال حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، إن تحقيق فريقه لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم له طعم ومذاق مختلف عن أي بطولة أخري.
وأضاف حمدي فتحي، خلال تصريحات تليفزيونية، لقناة النادي "الأهلي"، إن التتويج ببطولة إفريقيا جاء بعد مسيرة صعبة خاضها الفريق طوال الموسم بسبب الظروف التي مر بها.
وتابع: تفكيري قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري إفريقيا هو أنني سألعب اللقاء، موضحا أن موسيماني المدير الفني، كان بيتحدث معه ومع كلا من عمرو السولية وأليو ديانج.
وأشار إلى أن موسيماني كان يوجه ثلاثي خط وسط الفريق بتعليمات خاصة خلال التدريبات قبل مباراة النهائي، موضحا أن تركيزه لم يكن علي السولية وديانج فقط.
وأوضح أن موسيماني تحدث معهم بين شوطي اللقاء بتوجيه بعض التعليمات البسيطة رغم أن الشوط الأول انتهي بالتعادل الإيجابي، والشناوي حارس المرمي وقائد الفريق تحدث معنا بشكل قوي وعنيف بعد الأداء الضعيف في الشوط الأول.
وأختتم: شعرت بأن اللقاء سيضيع مننا بعد فرصة حسين الشحات.
وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.
وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف .
وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .
وسلم اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي كأس الأميرة السمراء إلى زملائه في الفريق بعدما لحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية
واستطاع موسيماني تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.
وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأدار المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـVAR، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.
وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء المباراة.