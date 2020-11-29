علي جمعة: الرجل الذي يغير موبايل وسيارة كل عام منزوع البركة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك صفات في الرجل أو المرأة تمحيان البركة في المنزل، مؤكدا أن بعض هذه الصفات أكثر ما يكون الآن في الرجال.





وأضاف جمعة ، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن المرأة لما أخذت نصيبها من التعليم والعمل والوجود الإجتماعي تركت أجزاء كبيرة من هذه الصفات وتبنى الرجل هذه الصفات.





وذكر أن صفة البراق في الرجال وهو الشخص الذي يرتدي ملابس ماركات بدون الأخذ في الاعتبار تربية الأولاد ونوعية المدارس التي سيدخلونها.





وأشار إلى أن الرجل الذي يغير موبايله وسيارته كل عام ويهمل بيته فسيحاسبه الله على ذلك علاوة على أن هذا سببا في محو البركة وعدم سعادة الأسرة.





وذكر أننا الآن نرى عدم بركة عجيبة فهي ليست في الكم فقط وإنما في كيفية التناول ، منوها أن صفات الشداقة والحداقة والبراقة التي وصفت بها بعض النساء في باب الذم منهن، لم تقتصر فقط على الرجال وإن ذكرت بلفظ مؤنث فهي كذلك تصل للرجال.





ورد على ذهاب الأسرة للمصيف قائلا: "معاك متبخلش ممعكش متستلفش" فالرجل غير مكلف بذلك وهو ليس قادرا عليه.





لماذا ينجي الله الأغنياء العصاة