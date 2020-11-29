علي جمعة: الرجل الذي يغير موبايل وسيارة كل عام منزوع البركة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك صفات في الرجل أو المرأة تمحيان البركة في المنزل، مؤكدا أن بعض هذه الصفات أكثر ما يكون الآن في الرجال. وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن المرأة لما أخذت نصيبها من التعليم والعمل والوجود الإجتماعي تركت أجزاء كبيرة من هذه الصفات وتبنى الرجل هذه الصفات.
وذكر أن صفة البراق في الرجال وهو الشخص الذي يرتدي ملابس ماركات بدون الأخذ في الاعتبار تربية الأولاد ونوعية المدارس التي سيدخلونها.
وأشار إلى أن الرجل الذي يغير موبايله وسيارته كل عام ويهمل بيته فسيحاسبه الله على ذلك علاوة على أن هذا سببا في محو البركة وعدم سعادة الأسرة.
وذكر أننا الآن نرى عدم بركة عجيبة فهي ليست في الكم فقط وإنما في كيفية التناول ، منوها أن صفات الشداقة والحداقة والبراقة التي وصفت بها بعض النساء في باب الذم منهن، لم تقتصر فقط على الرجال وإن ذكرت بلفظ مؤنث فهي كذلك تصل للرجال.
ورد على ذهاب الأسرة للمصيف قائلا: "معاك متبخلش ممعكش متستلفش" فالرجل غير مكلف بذلك وهو ليس قادرا عليه.
لماذا ينجي الله الأغنياء العصاة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، مؤكدا أننا كنا نتعجب من بعض الأغنياء ممن ينسون أنفسهم ويفعلون المعاصي ومع ذلك ينجيهم الله. وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن سبب نجاة الله لهؤلاء الأغنياء العصاة من كل ضيق، يعود لكثرة الإنفاق ولا يردوا أحدا ممن سألوهم.
وأشار إلى أن الله جعل الصدقة عنوانا للحماية والبركة والتحصين، فهذا أمر مجرب وفي نفس الوقت أمر مهم للغاية ويطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وذكر أن الصدقة تكون سبب للنجاة والقضاء على الخطايا، مشيرا إلى أن الرجل الذي لا يصلي نهائيا يكون بمثابة تكسير للوعاء الذي يرزقه الله فيه.
وأوضح، أن تناول الخمر أو شربه ووجودها في المنزل من أسباب محو البركة فهو نوع من أنواع الاشتغال بالنجاسات، علاوة على أنها كبيرة من الكبائر لأن الخمر أم الكبائر لأنها تجعل الإنسان غير مسيطر تماما على أفعاله ويفقد التركيز حتى أنه يستهين بالصلاة.
مفاتيح تفريج الكرب
1) القران الكريم
2) قول الله ربي ولا أشرك به شيئًا
3) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
4) حسبنا الله ونعم الوكيل
5) لا حول ولا قوة إلا بالله
6) مداومة الإستغفار
7) يا حي يا قيوم برحمتك استغيث
8) اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت
9) اللهم إنى اعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجو والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال