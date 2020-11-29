دعما للخطيب.. هاشتاج بيبو الأسطورة شكرا يتصدر تويتر

وكشف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن سر التحية العسكرية لمحمود الخطيب رئيس النادي، أثناء تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري الأبطال.

وقال محمود كهربا، خلال تصريحات تليفزيونية، إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2": أعطيت محمود الخطيب التحية العسكرية لأنه أسطورة تستحق، وفوجئ بها وقال لي إهدى يا مجنون".

واختتم: التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هي الأغلي في حياتي خاصة أنني تعرضت لظروف صعبة خلال الموسم الحالي".

وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف .





وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .



