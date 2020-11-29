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سيارات

فولكس فاجن تصدر SUV جديدة قريبا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت فولكس فاجن عن صورة تشويقية لـSUV ، الجديدة القادمة ، بينما لم توضح المجموعة أي علامة ضمن المجموعة تنتمي إليها السيارة ، في الغالب فهي تنتمي لعلاكة فولكس فاجن نفسها .


وأشارت التقارير إلى أن السيارة الجديدة ستجمع بين مواصفات SUV ، والميني فان ، وستحل محل موديلات جولف سبورتس فان وتوران ، كما ظهرت صور تجسسية لسيارة مماثلة اثناء اختبارها منذ عامين .

ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن مواصفات السيارة ، والأسواق المستهدفة منها للوقت الحالي ، ولكن سيتم الكشف عن المواصفات الأشهر القادمة .



وتنوي الأن مجموعة فولكس فاجن، اختيار "ستيفان فينكيلمان"، وهو الرئيس الحالي لـ "بوجاتي"، لإدارة علامة "لامبورجيني" في دور مزدوج مع استمراره في منصب بوجاتي، وفقًا لتقرير مجلة "أوتو نيوز" في أوروبا.

وكشف المدير الحالي لـ "لامبورجيني"، "ستيفانو دومينيكالي"، عن مغادرته لإدارة الفورمولا 1 بدايةً من يناير 2021، ومن المعروف أن الرئيس الجديد لفولكس فاجن يتمتع بخبرة واسعة في عمليات لامبورجيني لإدارته للشركة الإيطالية مسبقا عامي 2005 و2016، وهذا ما جعله الاختيار المنطقي للشركة.


يذكر أن شركة أوتوموبيلي لامبورجيني أعلنت عن حساب رسمي خاص بها على منصة تيك توك، لتصبح أوتوموبيلي لامبورجيني أول شركة في قطاع السيارات الرياضية الفخمة تنضم إلى منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك والتي تستهدف جيل الألفية أو ما يطلق عليه "الجيل زد".

وتحرص شركة لامبورجيني دوما على التفاعل مع جمهور الشباب بطرق تواكب العصر كإنشاء قناة على منصة تيك توك لعمل فيديوهات قصيرة بطريقة مرحة وغير اعتيادية لتعريف الشباب بشكل أكبر على العلامة التجارية لشرطة لامبورجيني  ولكن مع الاحتفاظ لهذه الشركة على مكانتها كعلامة تجارية مبتكرة.

ومؤخرا، كشفت تقارير أن شركة فولكس فاجن في مصر تنوي طرح نسخ تيجوان الفيس ليفت الجديدة في مصر كموديلات 2021 في العام المقبل.

كما تتاح السيارة كموديل 2020 في مصر بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

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