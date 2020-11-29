فولكس فاجن تصدر SUV جديدة قريبا

كشفت تقارير أن شركة

في مصر تنوي طرح نسخ تيجوان الفيس ليفت الجديدة في مصر كموديلات 2021 في العام المقبل.

كما تتاح السيارة كموديل 2020 في مصر بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

ومؤخرا،