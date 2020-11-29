توخيل: لا أفهم سبب عدم جدية لاعبي باريس سان جيرمان

انتقد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان لاعبيه بعد التعادل مع بوردو 2-2 أمس السبت في الجولة 12 من الدوري الفرنسي.
وقال توخيل عبر شبكة "كانال بلس" الفرنسية: "لا يمكن أن نفوز دون بذل مجهود، الشوط الأول كان أفضل من المباراة الماضية أمام لايبزيج، لقد صنعنا عدة فرص والتزم اللاعبون بالخطة، ولعبنا بطريقة منضبطة وبسيطة، لكننا افتقرنا للجدية في إنهاء الهجمات لقتل المباراة".
وأضاف المدرب الألماني: "كذلك افتقرنا إلى الإصرار والانضباط والقوة، ولم نستمر في الالتزام بالخطة، وتأخرنا بهدف، فالأداء كان أسوأ كثيرا مما كان عليه في مواجهة موناكو".
وتابع: "لقد أدى خط الهجوم بشكل جيد في الشوط الأول، لكنني أتحدث عن الفريق بشكل عام، لا أقبل الأداء الذي ظهرنا عليه في الشوط الثاني، وسأواصل حماية فريقي، لكن اليوم أختلف تماما مع الجهد الذي بذله اللاعبون في الشوط الثاني، لا يجب أن يتكرر هذا المستوى مع استمرار فقدان النقاط، لقد هددنا بوردو بـ14 تسديدة، إنه أمر غير مقبول، إنها مسؤولية الجميع بما فيهم أنا".
وشدد توخيل: "يجب أن نظهر بشكل مختلف أمام مانشستر يونايتد، ليس لدينا خيارات أخرى، إذا لعبنا بنفس أداء الشوط الثاني، لن نفوز على الفريق الإنجليزي".
وأتم المدير الفني لسان جيرمان تصريحاته: "لا أفهم سبب عدم جدية اللاعبين أو تحملهم المسؤولية، لا أجد سببا لهذا الأداء".
وتعثر باريس سان جيرمان مجددا في بطولة الدوري الفرنسي بالتعادل مع ضيفه بوردو 2/2 اليوم السبت على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.
تقدم بوردو بهدف سجله تيموتي بيمبيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، ورد بي إس جي بهدفين لنيمار جونيور من ركلة جزاء ومويس كين في الدقيقتين 27 و28، قبل أن يسجل ياسين عدلي هدف التعادل في الدقيقة 60.
رفع الفريق الباريسي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام موناكو، بينما قفز بوردو للمركز 11 مؤقتا برصيد 16 نقطة.