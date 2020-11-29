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رياضة

نيمار يحذر باريس سان جيرمان: علينا اللعب بجماعية لإيقاف نزيف النقاط

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
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محمد سمير
انتقد نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان أداء فريقه بعد التعادل مع بوردو 2-2 مساء السبت في الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وصرح نيمار عبر شبكة "كانال بلس" الفرنسية: "قدمنا أداء متواضعا، نعم سجلنا هدفين، لكن فاتنا بعض التفاصيل، علينا التحسن سواء في مبارياتنا بالدوري أو دوري الأبطال".

وأضاف: "نفوز عادة بالمباريات، ولكن إذا لم نتطور، سيكون الأمر معقدا في الدوري أو دوري الأبطال".

وعن مواجهة الأربعاء المقبل ضد مانشستر يونايتد، قال اللاعب البرازيلي: "نعلم تماما أهمية اللقاء، فهو لا يقل أهمية عن المباراة الماضية ضد لايبزيج، والتي لم نقدم فيها أيضا أداء مميزا".

وأتم نيمار تصريحاته: "سنحاول بذل أقصى ما لدينا أمام مانشستر، لكن علينا أن نتطور ونلعب بشكل جماعي، وأن نكون منظمين بشكل أفضل، وإلا سيكون الأمر صعبا".

وجمع بي إس جي 6 نقاط في 4 جولات بدوري الأبطال، بينما تعثر محليا في آخر مباراتين بخسارة ضد موناكو 2-3 ثم التعادل مع بوردو 2-2.

وتعثر باريس سان جيرمان مجددا في بطولة الدوري الفرنسي بالتعادل مع ضيفه بوردو 2/2 اليوم السبت على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

تقدم بوردو بهدف سجله تيموتي بيمبيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، ورد بي إس جي بهدفين لنيمار جونيور من ركلة جزاء ومويس كين في الدقيقتين 27 و28، قبل أن يسجل ياسين عدلي هدف التعادل في الدقيقة 60.

حاول توماس توخيل مدرب بي إس جي تنشيط الصفوف بإشراك دي ماريا وأندير هيريرا وسارابيا ثم إيكاردي مكان رافينيا وفيراتي وباريديس ومويس كين.

إلا أن بوردو كاد أن يضرب أصحاب الأرض في مقتل، حيث أضاع ثلاث فرص محققة لجيمي بريان ونيكولا دي بريفيل وحاتم بن عرفة.

بينما لم تفلح محاولات مبابي مع نيمار في خلخلة دفاع بوردو، كما تألق الحارس بينوا كوستيل مع المدافع المخضرم لوران كوتشيلني ليحقق الضيوف تعادلا مستحقا.

رفع الفريق الباريسي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام موناكو، بينما قفز  بوردو للمركز 11 مؤقتا برصيد 16 نقطة.

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