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رياضة

أيمن أشرف برفقة كأس أبطال أفريقيا: تصبحون على خير

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر مدافع منتخب مصر والنادي الاهلي ايمن اشرف صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر ايمن اشرف في الصورة وهو يحمل كاس دوري ابطال افريقيا ويقوم بتقبيلها.

وعلق ايمن علي الصورة قائلا: "تصبحون علي خير".




واحتفل أيمن اشرف قلب دفاع  النادي الأهلي، بفوز النادي الأهلي بالنجمة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر أيمن اشرف صورة له بالكأس وعلق قائلا: مشوار طويل بس الحمدلله ربنا كرمنا، مبروك لجمهور الاهلي العظيم، مبروك اللعيبة الرجاله 
الحمدلله التاسعه ف الجزيرة.

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.


وكشف ايمن اشرف نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن طريقة لعب الأهلي وخطة موسيماني التي تدرب عليها اللاعبون لفترة طويلة قبل نهائي افريقيا.

وقال أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر نظم خطوطنا وهذا ما فعلناه في اول ١٥ دقيقة من المباراة لكن اختل توازننا وخشينا على فقدان المباراة وهذا جعل الزمالك يسيطر.

وأضاف اشرف أن، الأهلي كان مستعدا بقوة ولكن رهبة التتويج كانت صعبة وتداركنا للاخفاقات جاء في شوط المباراة الثاني بعد الحديث مع الشناوي وترتيب صفوفنا.

وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف .

وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .

وسلم اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي كأس الأميرة السمراء إلى زملائه في الفريق بعدما لحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.


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